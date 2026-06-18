Российские моряки месяц голодают на арестованном танкере у берегов Индии Mash: больше 20 российских моряков голодают на танкере Unity у берегов Индии

Больше 20 российских моряков месяц голодают на борту танкера Unity у берегов Индии, сообщает Telegram-канал Mash. Судно арестовали из-за долга за бункеровку. У моряков осталось лишь пара мешков картошки и шесть банок майонеза.

Судно уже более месяца находится под арестом на побережье города Парадип. Причина — задолженность в размере около $500 тыс. (36 млн рублей) за заправку топливом, которая образовалась еще в январе 2026 года. Помимо этого, компании Bluetide Charter предъявлен дополнительный счет в размере $60 тыс. (4,3 млн рублей) — он покрывает расходы, связанные с периодом стоянки судна.

Рацион моряков крайне скудный — на обед и ужин каждому выдают по четыре отварные картофелины. Разнообразить меню удается лишь изредка, когда команда ловит рыбу. Ситуация с водой не менее тяжелая: в условиях 40‑градусной жары в машинном отделении морякам выделяют всего полтора литра воды в день на человека.

Ранее сотрудники посольства России в Финляндии оказали содействие морякам с судна Fitburg, которые оставались в стране под запретом на выезд. Дипломаты контролировали соблюдение процессуальных прав россиян и помогали решать бытовые вопросы.