Премьер-министр Армении Никол Пашинян подтвердил свое участие в предстоящем заседании межправительственного совета Евразийского экономического союза. Как передает Civilnet, по его словам, на этом заседании планируется обсудить существующие проблемы, но работа над ними ведется и в настоящее время. Пашинян также отметил, что деятельность институтов ЕАЭС представляет собой обычный текущий процесс.

Запланировано заседание межправительственного совета ЕАЭС, в этом заседании приму участие и, как и говорил, займемся [проблемами]. Но и сегодня занимаемся ими, институты ЕАЭС — это обычный текущий процесс, и в этих процессах мы примем участие, — заявил политик.

Ранее сообщалось, что курс Никола Пашиняна на отход от России не принес ему желаемых результатов и завел его в сложную политическую ситуацию. Для армянского премьера время работало против него, а национальные интересы страны стали заложниками неверного выбора.

До этого премьер-министр Армении направил президенту США Дональду Трампу поздравление с днем рождения, выразив в нем надежду на расширение сотрудничества с американской администрацией и заключение новых договоренностей. Пашинян охарактеризовал главу Белого дома как «великого» лидера и близкого друга.