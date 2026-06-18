Чемпионат мира по футболу – 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
18 июня 2026 в 12:04

Пашинян захотел поучаствовать в жизни ЕАЭС

Пашинян заявил, что поучаствует в ближайшем заседании межправсовета ЕАЭС

Никол Пашинян Никол Пашинян Фото: primeminister.am
Подписывайтесь на нас в MAX

Премьер-министр Армении Никол Пашинян подтвердил свое участие в предстоящем заседании межправительственного совета Евразийского экономического союза. Как передает Civilnet, по его словам, на этом заседании планируется обсудить существующие проблемы, но работа над ними ведется и в настоящее время. Пашинян также отметил, что деятельность институтов ЕАЭС представляет собой обычный текущий процесс.

Запланировано заседание межправительственного совета ЕАЭС, в этом заседании приму участие и, как и говорил, займемся [проблемами]. Но и сегодня занимаемся ими, институты ЕАЭС — это обычный текущий процесс, и в этих процессах мы примем участие, — заявил политик.

Ранее сообщалось, что курс Никола Пашиняна на отход от России не принес ему желаемых результатов и завел его в сложную политическую ситуацию. Для армянского премьера время работало против него, а национальные интересы страны стали заложниками неверного выбора.

До этого премьер-министр Армении направил президенту США Дональду Трампу поздравление с днем рождения, выразив в нем надежду на расширение сотрудничества с американской администрацией и заключение новых договоренностей. Пашинян охарактеризовал главу Белого дома как «великого» лидера и близкого друга.

Страны СНГ
Армения
Пашинян
ЕАЭС
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Трамп устал от телефонных разговоров с Нетаньяху
Россия передала Украине более 500 тел бойцов ВСУ
Россия и АСЕАН связали себя «узами партнерства» до 2030 года
Россиянам раскрыли, насколько важен искусственный интеллект в бизнесе
Инженеры раскрыли, в чем главная «фишка» нового российского БПЛА «Сокол»
Пчеловод назвал причины роста цен на мед
Эксперт по внедрению ИИ назвала самые популярные нейросети
Раскрыто число туристов, которых коснулись массовые отмены рейсов в Москве
Более 12 тыс. человек ожидают рейсы в московских аэропортах
Азиатская страна заинтересовалась «Силой Сибири — 2»
Певица Анет Сай рассказала о своей любимой семейной традиции
Погиб тысячелетний дуб из легенды о Робине Гуде
ВСУ совершили очередное страшное преступление в Брянской области
На «Нейрофест-2026» подали более тысячи заявок из 75 регионов России
Белоруссия пригрозила Украине ответными мерами
Почему не работает Telegram сегодня, 18 июня: замедление, заблокируют ли
Первый реанимобиль с ранеными прибыл из Брянской области в Минск
Отец Хворостовского разрыдался во время прощания с умершей супругой
Два человека пострадали при ударе дрона ВСУ по Рубежному
В ГД ответили, как облегчить участникам СВО и их семьям работу с банками
Дальше
Самое популярное
Забудьте о варенье: клубничное масло — заготавливаю на зиму впрок, можно на батон мазать и в кашу класть
Общество

Забудьте о варенье: клубничное масло — заготавливаю на зиму впрок, можно на батон мазать и в кашу класть

Признаки гипертонического криза, первая помощь и чего нельзя делать
Семья и жизнь

Признаки гипертонического криза, первая помощь и чего нельзя делать

Обстановка в Крыму 17 июня: что с поездами, какие отменены, как доехать
Регионы

Обстановка в Крыму 17 июня: что с поездами, какие отменены, как доехать

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.