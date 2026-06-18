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18 июня 2026 в 11:53

Диетолог ответил, кому противопоказан кофе с сиропами

Диетолог Поляков: кофе с сиропами противопоказан людям с лишним весом

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Кофе с сиропами противопоказан людям с лишним весом, заявил aif.ru диетолог Антон Поляков. Он отметил, что такие напитки приводят к скачкам сахара в крови.

Там простые сахара, которые очень быстро усваиваются и приводят к скачкам сахара в крови. Люди с избыточным весом, ожирением, сахарным диабетом — им категорически не рекомендуется употреблять такие продукты, — рассказал Поляков.

Диетолог подчеркнул, что искусственные подсластители и красители могут вызывать расстройства ЖКТ и аллергические реакции. По его словам, напитки с сиропами также могут увеличивать нагрузку на печень.

Ранее диетолог-гастроэнтеролог Марина Студеникина рассказала, что употребление кофе до еды, на голодный желудок, может привести к проблемам со здоровьем. Она отметила, что такая привычка может вызвать развитие панкреатита.

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