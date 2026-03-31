31 марта 2026 в 16:28

Превращаю сухие куличи в сочные и влажные: никаких секретов, просто смазываю их сиропом

Даже если ваши куличи получились суховатыми, отчаиваться не стоит — есть простой способ превратить их в сочную, ароматную выпечку, достойную праздничного стола. Тут поможет пропитка.

Пока куличи еще горячие, их нужно обильно смазать сиропом или любым фруктовым соком. Жидкость быстро впитывается, делая мякиш влажным, нежным и при этом не размачивая его.

Самый простой сироп готовится из воды и сахара: смешайте 100 мл воды и 100 г сахара, доведите до кипения, варите 2–3 минуты до растворения сахара. Для аромата можно добавить ванилин, корицу, цедру лимона или апельсина.

Для фруктовой пропитки подойдет апельсиновый, вишневый или яблочный сок, смешанный с сахаром (100 мл сока + 2 ст. л. сахара).

Наносите пропитку мягкой кистью или ложкой на горячие куличи, дайте им полностью остыть и пропитаться. После такой процедуры даже самый сухой кулич станет влажным, ароматным и нежным.

Дарья Иванова
Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%

