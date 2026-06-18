Два московских аэропорта возобновили работу Росавиация: в аэропортах Внуково и Домодедово сняты временные ограничения

В московских аэропортах Внуково и Домодедово сняты временные ограничения, сообщила пресс-служба Росавиации в своем Telegram-канале. Воздушные гавани снова принимают и отправляют рейсы. Меры принимали для обеспечения безопасности полетов.

Аэропорт Внуково. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что аэропорт Шереметьево вернулся к обычному режиму работы, все ограничения на прием и выпуск самолетов сняты. Авиагавань вновь начала обслуживать рейсы 18 июня около 10:58 мск.

До этого в пресс-службе Министерства транспорта России сообщали, что для поддержки авиапассажиров в аэропортах Московского региона задействован дополнительный персонал, а все службы работали в усиленном режиме. Обстановка в терминалах аэропортов оставалась спокойной.

Тем временем сообщалось, что в столичных аэропортах задержали и отменили более 260 рейсов, причиной этому стала массированная атака украинских беспилотников на Москву. В частности, в Шереметьево на вылет не могли отправиться 67 рейсов, на прилет задерживались около 98.