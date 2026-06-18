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18 июня 2026 в 11:04

Росавиация сняла все ограничения в аэропорту Шереметьево

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Московский аэропорт Шереметьево вернулся к обычному режиму работы, все ограничения на прием и выпуск самолетов сняты, говорится в официальном Telegram-канале Росавиации. Авиагавань вновь начала обслуживать рейсы 18 июня около 10:58 мск.

Аэропорт Шереметьево: сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — отметили в агентстве.

В то же время аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский (Раменское) начали принимать и отправлять рейсы по согласованию с соответствующими органами. Это связано с корректировкой параметров временных ограничений на использование воздушного пространства.

Ранее Московская транспортная прокуратура начала проверку в связи с введением ограничений на работу аэропортов столичного авиаузла. Ведомство поручило профильному подразделению вести мониторинг ситуации для контроля за соблюдением прав пассажиров и качеством оказываемых им услуг.

До этого стало известно, что в столичных аэропортах задержали и отменили более 260 рейсов. Причиной этому стала массированная атака украинских беспилотников на Москву. Так, во Внуково на вылет задержан 31 рейс, еще три отменены. На прилет задержаны три борта и отменены пять рейсов.

Москва
Шереметьево
Росавиация
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