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18 июня 2026 в 11:19

Стартовал суд по делу о покушении на главу российского региона

Суд в Ростове-на-Дону начал рассмотрение дела о покушении на Сальдо

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Южный окружной военный суд приступил к слушанию уголовного дела о покушении на главу Херсонской области Владимира Сальдо и убийстве двух общественников, сообщил корреспондент РИА Новости. Все фигуранты доставлены в зал суда в Ростове-на-Дону, процесс проходит в открытом режиме.

Трое граждан Украины обвиняются в участии в террористическом сообществе, акте международного терроризма, покушении на Сальдо, а также в незаконном обороте оружия и взрывчатки. По версии следствия, с марта по июнь 2022 года они входили в группировку, созданную СБУ для терактов против сотрудников военно-гражданской администрации Херсонской области.

В апреле 2022 года обвиняемые расстреляли общественного деятеля, поддерживавшего пророссийскую администрацию. В июне того же года они пытались подорвать Сальдо, заложив взрывное устройство в месте его возможного появления, однако взрыв произошел преждевременно. Также в июне 2022 года в Херсоне они подорвали автомобиль начальника департамента молодежной политики администрации области, в результате чего тот скончался на месте.

Ранее сообщалось о взрыве в доме экс-министра госбезопасности ДНР Андрея Пинчука в Новой Москве. Инцидент произошел 12 июня в поселке Щапово, после того как ему принес посылку курьер. Взрывом выбило стекла на первом этаже дома и повредило входную дверь.

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