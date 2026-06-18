Стартовал суд по делу о покушении на главу российского региона Суд в Ростове-на-Дону начал рассмотрение дела о покушении на Сальдо

Южный окружной военный суд приступил к слушанию уголовного дела о покушении на главу Херсонской области Владимира Сальдо и убийстве двух общественников, сообщил корреспондент РИА Новости. Все фигуранты доставлены в зал суда в Ростове-на-Дону, процесс проходит в открытом режиме.

Трое граждан Украины обвиняются в участии в террористическом сообществе, акте международного терроризма, покушении на Сальдо, а также в незаконном обороте оружия и взрывчатки. По версии следствия, с марта по июнь 2022 года они входили в группировку, созданную СБУ для терактов против сотрудников военно-гражданской администрации Херсонской области.

В апреле 2022 года обвиняемые расстреляли общественного деятеля, поддерживавшего пророссийскую администрацию. В июне того же года они пытались подорвать Сальдо, заложив взрывное устройство в месте его возможного появления, однако взрыв произошел преждевременно. Также в июне 2022 года в Херсоне они подорвали автомобиль начальника департамента молодежной политики администрации области, в результате чего тот скончался на месте.

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