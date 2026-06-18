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18 июня 2026 в 11:52

Врач ответила, какую порцию красной икры можно съесть без вреда здоровью

Врач Филатова: безопасная порция икры в день составляет около трех чайных ложек

Фото: Александра Погиба/NEWS.ru
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Безопасная порция красной икры в день составляет две или три чайные ложки — от 30 до 50 г соответственно, рассказала в беседе с «Газете.Ru» эндокринолог и диетолог Светлана Филатова. По ее словам, при таком количестве продукт обеспечивает организм нужными веществами, не создавая избыточной нагрузки на почки, сердце, сосуды и эндокринную систему.

Чтобы получить максимум пользы для организма, стоит выбирать икру внимательно. Каждая икринка богата высококачественным легкоусвояемым белком, биодоступными омега-3 жирными кислотами, витаминами A, D, E, B12, а также йодом, селеном и железом. Самая ценная, свежая и натуральная икра доступна только в период с конца мая по сентябрь, так как в это время дикий тихоокеанский лосось отправляется на нерест, — подчеркнула Филатова.

Врач посоветовала есть икру утром или днем, поскольку это стимулирует выработку дофамина и ацетилхолина — нейромедиаторов, отвечающих за мотивацию и хорошее настроение. Она предупредила, что вечером, за три или четыре часа до сна, от икры лучше отказаться, чтобы избежать отеков и не создавать лишнюю нагрузку на почки. Также специалист порекомендовала сочетать продукт не с традиционным белым хлебом и сливочным маслом, а с отварными яйцами, свежими огурцами или зеленью.

Ранее диетолог Нурия Дианова заявила, что злоупотребление клубникой, черешней и другими ягодами чревато вздутием и тяжестью в желудке. По ее словам, эти продукты содержат фруктозу, клетчатку и органические кислоты, которые при избытке вызывают неприятные симптомы.

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