Диетолог предупредил о самом вредном варианте попкорна

Попкорн со множеством вкусовых добавок, в том числе шоколадом, карамелью, сыром и перцем, считается наиболее вредным, предупредил в беседе с aif.ru диетолог Антон Поляков. Он отметил, что злоупотребление таким продуктом чревато проблемами с почками и сердцем.

Попкорн не совсем полезный продукт, потому что готовится с применением большого количества масла. Как правило, подсолнечное или кукурузное масло содержит большое количество омеги-6. А она, в свою очередь, увеличивает воспаления. Кроме того, попкорн содержит массу высококалорийных продуктов. Если человек употребляет большое количество попкорна с солью, то это повышает нагрузку на почки, на сердечно-сосудистую систему, есть риски возникновения отеков и аллергий, — уточнил Поляков.

По его словам, попкорн с обилием добавок, особенно сладкий, действует как пищевой наркотик: смесь жира, сахара и соли вызывает сильный выброс эндорфина и меняет выработку нейромедиаторов, что ведет к нарушению пищевого поведения. У детей это может провоцировать резкие смены настроения, особенно при вечернем употреблении.

Ранее невролог Светлана Александрова заявила, что злоупотребление чипсами может привести к деменции. По ее словам, в крахмалистых продуктах при жарке и запекании образуется акриламид.