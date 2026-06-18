Путин рассказал, как мир на Ближнем Востоке повлияет на рынки энергетики

Стабилизация обстановки на Ближнем Востоке положительно скажется на продовольственных и энергетических рынках, заявил президент РФ Владимир Путин.
Рассчитываем, что обстановка на Ближнем Востоке и в Персидском заливе стабилизируется, что благоприятно скажется в том числе на глобальных энергетических и продовольственных рынках, — сказал Путин.
Ранее стало известно, что США и Иран проведут официальную церемонию подписания меморандума о взаимопонимании в Швейцарии 19 июня. В мероприятии примет участие американский вице-президент Джей Ди Вэнс. Документ уже полностью подготовлен.