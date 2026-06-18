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18 июня 2026 в 15:54

Назван неожиданный продукт, который стоит добавить в рацион абитуриентам

Нутрициолог Цуканова посоветовала абитуриентам добавить мойву в рацион

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Абитуриентам стоит добавить в рацион мойву за полтора месяца до начала приемной кампании, посоветовала врач-нутрициолог Анна Цуканова. В разговоре с Readovka.News специалист подчеркнула, что всего 100 граммов данной рыбы три-четыре раза в неделю помогут справиться со стрессом.

Как отметила нутрициолог, данный продукт полезен для борьбы с тем напряжением, с которым сталкиваются выпускники школ. Она поделилась, что подростки подвержены повышению уровня кортизола на фоне переживаний, из-за чего они могут принимать необдуманные решения. Мойва же богата омега-3 жирными кислотами и витамином D, которые помогут снизить выработку гормона стресса.

Диетолог Ольга Редина ранее посоветовала включить в рацион скумбрию при частых мигренях. Специалист подчеркнула, что данная рыба позволяет восстановить баланс и уменьшает хроническое воспаление. Она обратила внимание, что сейчас многие страдают из-за избытка омега-6 жирных кислот, содержащихся в фастфуде и полуфабрикатах.

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