Назван неожиданный продукт, который стоит добавить в рацион абитуриентам

Абитуриентам стоит добавить в рацион мойву за полтора месяца до начала приемной кампании, посоветовала врач-нутрициолог Анна Цуканова. В разговоре с Readovka.News специалист подчеркнула, что всего 100 граммов данной рыбы три-четыре раза в неделю помогут справиться со стрессом.

Как отметила нутрициолог, данный продукт полезен для борьбы с тем напряжением, с которым сталкиваются выпускники школ. Она поделилась, что подростки подвержены повышению уровня кортизола на фоне переживаний, из-за чего они могут принимать необдуманные решения. Мойва же богата омега-3 жирными кислотами и витамином D, которые помогут снизить выработку гормона стресса.

Диетолог Ольга Редина ранее посоветовала включить в рацион скумбрию при частых мигренях. Специалист подчеркнула, что данная рыба позволяет восстановить баланс и уменьшает хроническое воспаление. Она обратила внимание, что сейчас многие страдают из-за избытка омега-6 жирных кислот, содержащихся в фастфуде и полуфабрикатах.