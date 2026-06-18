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18 июня 2026 в 15:38

Раскрыто, какая рыба поможет при борьбе с мигренями

Диетолог Редина: скумбрия помогает снизить частоту мигреней

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Скумбрия помогает снизить частоту мигреней, рассказала в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» диетолог Ольга Редина. Специалист подчеркнула, что данная рыба позволяет восстановить баланс и уменьшает хроническое воспаление. Она обратила внимание, что сейчас многие страдают из-за избытка омега-6 — жирных кислот, содержащихся в фастфуде и полуфабрикатах.

Рацион многих людей содержит избыток омега-6 — жирных кислот, которые поступают с фастфудом и полуфабрикатами. Скумбрия помогает восстановить баланс и тем самым может снижать риск приступов мигрени, — поделилась Редина.

Диетолог уточнила, что скумбрия при этом не является лекарством. По ее словам, при хронической мигрени нельзя решить ситуацию только с помощью одного продукта.

Ранее тренер-нутрициолог Ольга Яблокова порекомендовала обязательно включать овощи в рацион при выборе блюд на шведском столе. По ее словам, это поможет избежать переедания и обеспечит организм необходимой клетчаткой.

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