Раскрыто, какая рыба поможет при борьбе с мигренями

Раскрыто, какая рыба поможет при борьбе с мигренями Диетолог Редина: скумбрия помогает снизить частоту мигреней

Скумбрия помогает снизить частоту мигреней, рассказала в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» диетолог Ольга Редина. Специалист подчеркнула, что данная рыба позволяет восстановить баланс и уменьшает хроническое воспаление. Она обратила внимание, что сейчас многие страдают из-за избытка омега-6 — жирных кислот, содержащихся в фастфуде и полуфабрикатах.

Рацион многих людей содержит избыток омега-6 — жирных кислот, которые поступают с фастфудом и полуфабрикатами. Скумбрия помогает восстановить баланс и тем самым может снижать риск приступов мигрени, — поделилась Редина.

Диетолог уточнила, что скумбрия при этом не является лекарством. По ее словам, при хронической мигрени нельзя решить ситуацию только с помощью одного продукта.

Ранее тренер-нутрициолог Ольга Яблокова порекомендовала обязательно включать овощи в рацион при выборе блюд на шведском столе. По ее словам, это поможет избежать переедания и обеспечит организм необходимой клетчаткой.