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18 июня 2026 в 10:58

Петербуржец распространял фейки о ВС России и поплатился

Петербуржец получил пять лет за ложь об армии России

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Житель Санкт-Петербурга осужден на пять лет тюремного заключения за публикацию недостоверных сведений о российской армии, передает Telegram-канал 78.ru. В октябре 2022 года фигурант размещал в интернете комментарии о ситуации в Белгороде, местных жителях и городских бомбоубежищах.

Судебная экспертиза подтвердила, что в его сообщениях содержалась заведомо ложная информация о действиях Вооруженных сил РФ. Мужчина признал свою вину, приговор уже вступил в силу. В срок наказания зачтено время, проведенное под стражей с конца октября 2025 года.

Ранее в пресс-службе Управления Федеральной службы безопасности России по Ярославской области заявили, что в городе Рыбинске задержан мужчина, планировавший по указанию украинских спецслужб диверсию на объекте железнодорожной инфраструктуры. Подозреваемый был задержан с поличным в момент попытки заложить самодельное взрывное устройство.

Кроме того, в Следственном комитете России сообщили, что в Крыму заведено уголовное дело против восьми фигурантов, которых подозревают в противозаконном применении сим-боксов для работы мошеннических кол-центров на украинской территории. По данным следствия, преступная деятельность велась в промежутке с 2024 по 2026 год.

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