Чемпионат мира по футболу – 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
17 июня 2026 в 10:02

ВСУ начали превращать школы Запорожья в укрепленные огневые позиции

Мурачев: ВСУ переделывают школы в Запорожье под огневые позиции и склады

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети
Подписывайтесь на нас в MAX

ВСУ начали приспосабливать школы в подконтрольном Украине городе Запорожье под военные цели, заявил в беседе с РИА Новости замминистра региональной безопасности Запорожской области Олег Мурачев. По его словам, здания учебных заведений переоборудуются под укрепленные огневые позиции, пункты управления, госпитали и склады.

Есть информация, что в Запорожье школы оборудуются под укрепленные огневые позиции, пункты управления, госпитали, склады, чтобы в нужный момент ими воспользоваться. Это факт, — подчеркнул Мурачев.

Ранее сообщалось, что украинская армия потеряла в зоне проведения специальной военной операции более 21 тыс. военнослужащих с начала июня. Согласно данным Минобороны России, с 1-го по 16-е число текущего месяца ВСУ лишились 21 405 солдат.

До этого стало известно, что Украина почти полностью уничтожила село Покровка в Херсонской области и заповедный лес поблизости. Сначала удары были нанесены по пекарне, школе и сельсовету, после чего ВСУ атаковали жилые дома. Лес вокруг полностью сгорел из-за зажигательных смесей, сброшенных с украинских БПЛА.

Регионы
Украина
Россия
Запорожье
ВСУ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Магнитные бури сегодня, 17 июня: что завтра, головные боли, нервозность
В правительстве России раскрыли планы развития арктического региона
В ОП призвали дать многодетным ипотеку под 0%
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 17 июня: где сбои в России
Почему не работает Telegram сегодня, 17 июня: замедление, заблокируют ли
Таиланд готов увеличить туристический поток из России
В ОП России дали советы, как правильно организовать клумбу во дворе дома
Политолог ответил, что необходимо для завершения украинского конфликта
Цифровой контроль за строительным мусором упростят в Москве
Российскому бизнесу предложили «ворота» в самом сердце Юго-Восточной Азии
ПВО отразила атаку дрона, летевшего на Москву
Возлюбленного Лерчек проверят из-за тренировок блогерши
Врачи Рошаля два часа собирали ногу подростку после страшного падения
Военэксперт ответил, почему Запад вспомнил о дальнобойном оружии для ВСУ
Россияне ощутили на себе переизбыток яиц
Стало известно, где и когда похоронят звезду «Кухни» и «Интернов» Плетневу
Россия передала Белоруссии новые разведывательные дроны
Тру кабачок и пеку лепешки в духовке: вкусные, нежные и под любую начинку
Нетрезвый пермяк проник в подмосковную школу и уснул на лавке
На Западе раскрыли план Трампа по Ормузу
Дальше
Самое популярное
Огурцы, соль и горчица — через полчаса «царские» зеленцы: едим из пакета и не пачкаем посуду
Общество

Огурцы, соль и горчица — через полчаса «царские» зеленцы: едим из пакета и не пачкаем посуду

Признаки гипертонического криза, первая помощь и чего нельзя делать
Семья и жизнь

Признаки гипертонического криза, первая помощь и чего нельзя делать

Пятно под ногтем — повод для паники? Онколог объяснила, когда бить тревогу
Общество

Пятно под ногтем — повод для паники? Онколог объяснила, когда бить тревогу

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.