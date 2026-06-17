ВСУ начали превращать школы Запорожья в укрепленные огневые позиции Мурачев: ВСУ переделывают школы в Запорожье под огневые позиции и склады

ВСУ начали приспосабливать школы в подконтрольном Украине городе Запорожье под военные цели, заявил в беседе с РИА Новости замминистра региональной безопасности Запорожской области Олег Мурачев. По его словам, здания учебных заведений переоборудуются под укрепленные огневые позиции, пункты управления, госпитали и склады.

Есть информация, что в Запорожье школы оборудуются под укрепленные огневые позиции, пункты управления, госпитали, склады, чтобы в нужный момент ими воспользоваться. Это факт, — подчеркнул Мурачев.

Ранее сообщалось, что украинская армия потеряла в зоне проведения специальной военной операции более 21 тыс. военнослужащих с начала июня. Согласно данным Минобороны России, с 1-го по 16-е число текущего месяца ВСУ лишились 21 405 солдат.

До этого стало известно, что Украина почти полностью уничтожила село Покровка в Херсонской области и заповедный лес поблизости. Сначала удары были нанесены по пекарне, школе и сельсовету, после чего ВСУ атаковали жилые дома. Лес вокруг полностью сгорел из-за зажигательных смесей, сброшенных с украинских БПЛА.