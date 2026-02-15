Армения отказалась экстрадировать россиян по запросам Москвы

Ереван не планирует экстрадировать россиян по запросам Москвы, заявил в эфире телеканала «Дождь» (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) спикер парламента Армении Ален Симонян. По его словам, из республики не депортировали ни одного человека. Официальных комментариев российских властей по вопросу позиции Еревана пока не было.

Симонян объяснил, что если находящийся на армянской территории иностранец не нарушает местное законодательство и в отношении него не возбуждено уголовное дело, оснований для депортации он не видит. Политик признал, что единичные случаи задержаний действительно имели место, однако после выяснения всех обстоятельств людей отпускали.

Спикер парламента отметил, что в Армению приезжает много известных людей и артистов, которые имеют статус иноагентов. По его словам, они свободно дают концерты. Он официально гарантировал, что Ереван не станет никого задерживать и высылать в третью страну.

Несмотря на то, что, по словам Симоняна, Армения не депортировала ни одного человека, уголовно преследуемого в России, Ереван ранее задержал сторонника укрепления отношений с Россией — мэра Гюмри Вардана Гукасяна. Ему предъявили обвинение в якобы «публичном призыве к отказу от суверенитета Армении». Адвокат политика Заруи Постанджян назвала это политическим преследованием.

Глава МИД РФ Сергей Лавров в свою очередь отметил, что его арест вызывает недоумение и озабоченность. По словам представителя МИД РФ Марии Захаровой, этот сюжет стал резонансным, особенно среди той части российского общества, которая переживает за судьбу российско-армянских отношений.

Она подчеркнула, что реакция Еревана на заявления Гукасяна диссонирует с тем, как в республике иногда игнорируют реплики европейских деятелей, подталкивающих Армению к частичному или полному отказу от суверенитета.