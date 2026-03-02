Скумбрия вкуснее красной рыбы — хитрый рулет с пряностями и лимонным «салом»

Скумбрия часто кажется слишком резкой на вкус, но этот способ полностью меняет впечатление о ней. Благодаря пряной обсыпке и нежной лимонно-сливочной начинке рыба становится мягкой, ароматной и по-настоящему праздничной. Такой рулет легко приготовить дома, а результат выглядит как деликатес.

Ингредиенты

скумбрия свежемороженая — 400–500 г

соль — 10–12 г

перец черный молотый — 1 г

паприка — 1 г

кориандр молотый — 1 г

чеснок сушеный — 1 г

лимон — 120 г

масло сливочное — 40 г

чеснок свежий — 12 г

укроп — 20 г

Приготовление

Скумбрию разделайте на филе, снимите кожу и удалите кости. Смешайте соль и специи, обваляйте филе и оставьте на 30 минут. Лимон, укроп и чеснок измельчите, смешайте с мягким сливочным маслом — получится ароматная паста. Выложите филе на пленку, смажьте начинкой и накройте вторым кусочком, сверните плотным рулетом. Уберите в холодильник на 3 часа. Перед подачей нарежьте ломтиками — закуска получается нежной, пикантной и исчезает со стола первой.

