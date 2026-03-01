Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
01 марта 2026 в 21:00

Настоящий плов раскрывает секрет вкуса: специя, которую хозяйки часто забывают добавить

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Долго не могла понять, почему домашний плов получается вкусным, но не таким ароматным, как на Востоке. Оказалось, всё решает одна маленькая добавка. Именно она придаёт блюду ту самую глубину и делает вкус по-настоящему насыщенным.

Речь идёт о сушёном барбарисе — небольших кисленьких ягодах, которые добавляют в плов вместе с рисом и зирой. Они придают лёгкую свежесть и приятную кислинку, которая уравновешивает жирность мяса и масла. В результате блюдо становится более гармоничным и не кажется тяжёлым. Перед использованием ягоды можно слегка промыть или ненадолго замочить, чтобы они лучше раскрыли аромат. Обычно достаточно одной столовой ложки на казан. Важно не переборщить, иначе вкус будет слишком кислым. С барбарисом плов приобретает тот самый восточный характер, который делает его особенно аппетитным и запоминающимся.

Ранее сообщалось, что курага — настоящий помощник для сердца и иммунитета, но только при правильной подготовке. Раньше я тоже просто мыла ее и подавала на стол, пока не узнала важный нюанс. Оказалось, чтобы получить максимум пользы, сухофрукты нужно обязательно размачивать.

Проверено редакцией
Читайте также
Магазинный майонез больше не покупаю. Делаю сама без яиц: густой, кремовый, без химии — идеально для поста и ПП
Общество
Магазинный майонез больше не покупаю. Делаю сама без яиц: густой, кремовый, без химии — идеально для поста и ПП
В пост спасает эта шаурма: сочная начинка и хрустящий лаваш — никакого мяса не надо
Общество
В пост спасает эта шаурма: сочная начинка и хрустящий лаваш — никакого мяса не надо
Запеченный камамбер с помидорами — французская закуска за 15 минут
Семья и жизнь
Запеченный камамбер с помидорами — французская закуска за 15 минут
Обычные гренки не котируются. На завтрак жарю немецкие гренки с сыром и луком — пикантные, сытные, с дымком
Общество
Обычные гренки не котируются. На завтрак жарю немецкие гренки с сыром и луком — пикантные, сытные, с дымком
Свекольный салат вкуснее винегрета: секрет жареного лука, который решает все блюдо
Общество
Свекольный салат вкуснее винегрета: секрет жареного лука, который решает все блюдо
рецепты
еда
кулинария
блюда
Марина Макарова
М. Макарова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
США и Израиль ударили по зданию полиции около Тегерана
«Друзья и братья»: Эрдоган обратился к иранцам после смерти Хаменеи
В Сети появились жесткие кадры из «растерзанной» больницы в Тегеране
Мужчина стал жертвой атаки дрона ВСУ в ДНР
В двух российских аэропортах ввели ограничения на полеты
«Мученическая смерть»: КСИР подтвердил гибель министра обороны Ирана
Дроны ВСУ под Брянском атаковали машину для перевозки животных
Здание министерства разведки атаковали в Тегеране
США и Израиль атаковали больницу в Тегеране
Израиль ударил по штаб-квартире иранского телевидения
В США назвали тип самолетов для атак по Ирану и вес сброшенных бомб
Трамп заявил, что ВМС США потопили девять иранских кораблей
Шесть сотрудников ЦРУ погибли в результате удара Ирана по ОАЭ
Удары Ирана и Израиля: последние новости вечером 1 марта, что с россиянами
Поддержка Израиля, страх мыть туалеты в США, отец: как живет Мария Машкова
Названа причина смерти актера Зиновьева из «Интернов»
«Ни одной слезы»: Поддубный обвинил жену Трампа в черствости
МАГАТЭ организует специальное заседание по запросу России
«Слушай, Дональд»: полковник Баранец представил три сценария войны в Иране
Футбольная школа Мамаева в Дубае может оказаться под угрозой из-за кризиса
Дальше
Самое популярное
Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги
Семья и жизнь

Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги

Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости
Ближний Восток

Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления
Семья и жизнь

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.