Настоящий плов раскрывает секрет вкуса: специя, которую хозяйки часто забывают добавить

Долго не могла понять, почему домашний плов получается вкусным, но не таким ароматным, как на Востоке. Оказалось, всё решает одна маленькая добавка. Именно она придаёт блюду ту самую глубину и делает вкус по-настоящему насыщенным.

Речь идёт о сушёном барбарисе — небольших кисленьких ягодах, которые добавляют в плов вместе с рисом и зирой. Они придают лёгкую свежесть и приятную кислинку, которая уравновешивает жирность мяса и масла. В результате блюдо становится более гармоничным и не кажется тяжёлым. Перед использованием ягоды можно слегка промыть или ненадолго замочить, чтобы они лучше раскрыли аромат. Обычно достаточно одной столовой ложки на казан. Важно не переборщить, иначе вкус будет слишком кислым. С барбарисом плов приобретает тот самый восточный характер, который делает его особенно аппетитным и запоминающимся.

