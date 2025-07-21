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21 июля 2025 в 13:02

В Европе нашли мертвым бывшего сотрудника МВД Украины

МИД Украины: экс-чиновник МВД Грушевский найден мертвым в бассейне в Испании

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Испании нашли мертвым бывшего чиновника департамента по борьбе с организованной преступностью МВД Украины Игоря Грушевского, сообщает МИД Украины. Предположительно, его смерть не носит криминальный характер.

По данным ведомства, мужчина утонул в бассейне жилого комплекса Cala Alta в Вильяхойосе. Другие подробности инцидента не уточняются.

Ранее в этом же испанском городе застрелили летчика Максима Кузьминова, угнавшего в 2023 году российский военный вертолет Ми-8 на Украину. Отмечается, что перед смертью мужчина пытался убежать от киллеров. Нападение на него было совершено на парковке перед домом, где жил пилот.

Власти Испании сообщили, что к смерти бывшего российского военного летчика могут быть причастны два человека. Убийство перебежчика расследуется спецслужбами «в условиях строгой секретности». Официальные лица не раскрывали, как Кузьминов оказался в Испании и откуда у него были поддельные украинские документы.

Как рассказал владелец расположенного в Вильяхойосе ресторана «Ла-Кала» Косина Фусьон, в этом районе живет много выходцев из России и Украины. Периодически между ними происходили столкновения, и незадолго до убийства Кузьминова в районе был убит еще один русский.

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