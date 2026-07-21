Разведгруппа ВС России заняла позицию в 50 км от Запорожья Командир Лис: российские разведчики выбили солдат ВСУ с позиции у Орехова

Российские разведчики из состава группировки «Днепр» выбили подразделение ВСУ с позиции в районе города Орехов, сообщил в беседе с РИА Новости командир взвода с позывным Лис. Город находится на линии боевого соприкосновения в 50 километрах от Запорожья.

Разведгруппа из состава 417-го разведбата 42-й гвардейской дивизии в составе трех человек под прикрытием ударных БПЛА в результате умелых и решительных действий без потерь выбила подразделение противника из позиции в районе города Орехов, — сказал собеседник агентства.

Ранее Министерство обороны РФ сообщило, что российские военнослужащие нанесли удары по железнодорожным эшелонам ВСУ, задействованным в перевозке военных грузов в Запорожской области. В ведомстве уточнили, что атаки выполнялись расчетами беспилотных аппаратов «Герань».

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в ходе доклада президенту России Владимиру Путину сообщил, что трасса Р-280 «Новороссия» полностью взята под контроль российскими войсками. По его словам, ВС РФ также контролируют все энергетические объекты региона.