14 января 2026 в 17:07

Эколог дала советы по правильной утилизации живых елок

Эколог Яковлева: ненужные живые елки следует относить в специальные пункты сбора

Фото: Global Look Press
Ненужные живые елки следует относить в специальные пункты сбора, где их смогут отправить на утилизацию, заявила «ФедералПресс» эколог Дарья Яковлева. Эксперт призвала не выкидывать деревья на свалки, ведь там они гниют и выделяют метан — мощный парниковый газ.

Утилизировать живые ели важно правильным образом. Это станет шагом на пути к сохранению экологического равновесия. Дело в том, что деревья, которые попадают на свалки, гниют и выделяют метан. А утилизация помогает предотвратить экологические проблемы, — высказалась Яковлева.

Она объяснила, что в ходе утилизации елки перерабатывают в компост или мульчу. Такая органика полезна для почвы и экосистем. Впоследствии мульчей часто посыпают дорожки в парках или лунки при посадке деревьев. Кроме того, переработанными елями кормят некоторых обитателей зоопарков — в такой пище много полезных микроэлементов.

Ранее юрист Юрий Капштык предупредил, что за неправильную утилизацию елки можно получить штраф в размере трех тысяч рублей. Он подчеркнул, что оставление дерева у мусорного бака нарушает правила пожарной безопасности.

