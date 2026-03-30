Шварценеггер удивился приятному сюрпризу в Северной Ирландии

Экс-губернатор Калифорнии и актер Арнольд Шварценеггер получил почетную докторскую степень в североирландском Ольстерском университете, сообщает Sky News. Он получил докторскую степень за вклад в защиту окружающей среды и искусство.

Всегда приятно, когда тебе присваивают почетную степень, особенно за проделанную работу, но для меня это очень важно <...> Для меня это действительно юбилей, 60 лет спустя я возвращаюсь сюда. Но я сказал тогда: «I`ll be back», — признался Шварценеггер.

Известно, что актер посетил Северную Ирландию впервые за 60 лет. Поклонники приветствовали его плакатами «Он вернулся» и «Аста ла виста, Ольстер» с отсылками к серии фильмов о «Терминаторе».

Ранее Шварценеггер выступил с инициативой по укреплению демократических институтов в Соединенных Штатах. В ходе интервью для вечернего шоу «В настоящее время с Биллом Маром» кинозвезда и политик представил конкретный план действий, направленный на совершенствование избирательной системы страны. Актер подчеркнул, что предлагаемые им меры уже успешно реализованы в европейских государствах.