Что посмотреть в Азове за 1 день: 8 главных мест древней крепости

Азов — город, где история буквально лежит под ногами. Его история насчитывает более тысячи лет, он пережил смену нескольких государств и империй: здесь правили половцы и генуэзцы, гремели битвы турок и донских казаков, именно отсюда начал свои победные походы молодой Петр I. Сегодня его исторический центр — это настоящий музей под открытым небом. Список достопримечательностей Азова внушителен, но основные из них можно обойти за один день. Мы составили удобный маршрут по городу и рассказали, на что здесь лучше обратить внимание.

Азовский историко-археологический и палеонтологический музей-заповедник

Начать знакомство с городом стоит с его главной гордости — историко-археологического музея-заповедника. Он расположен в красивом здании бывшей городской управы, построенном в стиле эклектики. Это не просто региональный краеведческий музей, а научный центр мирового значения. Один из крупнейших музеев юга России занимает территорию в 78 тысяч квадратных метров и хранит более 350 тысяч экспонатов. Когда вы увидите музей истории Азова, вы сразу поймете, как он масштабен и почему сюда стоит зайти.

Экспозиции занимают несколько корпусов: от древностей эпохи бронзы и средневековья до предметов быта донских казаков XIX века. Адрес: ул. Московская, 38/40. Входной билет — от 200 рублей.

Жемчужиной палеонтологической коллекции являются скелеты слона-трогонтерия и кавказского эласмотерия (древнего носорога), возраст которых исчисляется сотнями тысяч лет. Подобных находок в такой сохранности во всем мире единицы.

Маршрут по Азову

Помимо доисторических гигантов, здесь представлены богатейшие коллекции скифо-сарматского золота и средневековой керамики. В залах музея истории Азова, где выставлены найденные в окрестных курганах и при раскопках в центре экспонаты, можно проследить путь развития цивилизаций от античности до эпохи Великого шелкового пути, когда город Тана (древний Азов) был ключевым торговым мостом между Востоком и Западом.

Пороховой погреб и валы крепости

Пройдя немного в сторону реки, вы окажетесь на территории, где некогда располагалась мощная цитадель. Сейчас от нее остались лишь фрагменты, но они впечатляют своим масштабом. Старинный Азовский кремль (так в народе называют крепость), пороховой погреб, сохранившийся с XVIII века, являются объектами культурного наследия федерального значения. Погреб представляет собой уникальное кирпичное сооружение, в котором когда-то хранились тонны боеприпасов. Сегодня внутри него воссоздана атмосфера военного арсенала петровских времен: установлены диорамы, старинные чертежи, макеты укреплений и подлинные артиллерийские орудия.

Сами крепостные валы — это излюбленное место прогулок горожан и туристов. С их вершин открывается захватывающая панорама на дельту Дона и левый берег реки. Прогуливаясь здесь, легко представить, как обеспечивал контроль над выходом в море некогда величественный Азовский кремль.

Пороховой погреб, кстати, позднее использовали как ледник — там хранили продукты летом.

Подъем на Алексеевские ворота — единственные сохранившиеся ворота крепости — позволяет почувствовать себя защитником города. Именно здесь проходили самые кровопролитные штурмы, определившие судьбу южных рубежей России.

С высоты насыпей открывается отличный вид на окрестности и слияние рек. Здесь же установлен поклонный крест в память о казаках, погибших в Азовском сидении 1641 года.

Что посмотреть в Азове

Памятник Петру I и Азовское сидение

Роль первого российского императора в судьбе города невозможно переоценить. Именно здесь молодой царь получил свой первый серьезный полководческий опыт. Величественный памятник Петру I в Азове был открыт в 1996 году к 300-летию Азовских походов и основания флота. Скульптор Олег Комов изобразил императора в молодом возрасте, энергично смотрящим вдаль. Он одет в мундир офицера Преображенского полка и опирается на мортиру — осадное орудие.

Памятник Петру I стал одним из символов Азова. Он напоминает, что именно взятие этой крепости открыло России путь к превращению в морскую державу.

Рядом с крепостными валами также расположен памятный знак, посвященный легендарному Азовскому сидению казаков 1641 года. Тогда горстка казаков на протяжении нескольких месяцев удерживала крепость против многократно превосходящей армии Османской империи.

Свято-Троицкий собор и церковь Иоанна Предтечи

Духовная жизнь города не менее насыщенна. Главным храмом Азова сегодня является величественный Свято-Троицкий собор, расположенный на окраине старого центра. Храм выполнен в традициях русского зодчества. Современное здание Свято-Троицкого собора Азова построили относительно недавно — в 1991–1995 годах, но его история началась еще в XIX веке. Прежний величественный храм, освященный в 1848 году и вмещавший до трех тысяч прихожан, был разрушен в 1930-е годы. Восстановленный собор выглядит нарядно: белые стены украшены колоннами и лепниной, а позолоченные купола венчают декорированные арочные беседки.

Достопримечательности Азова

Главные святыни храма — чтимая Азовская икона Божией Матери и икона с мощами преподобного Амвросия Оптинского.

Для тех, кто ищет уединения, интересна будет и церковь Иоанна Предтечи. Чтобы прикоснуться к еще более древней истории, стоит найти это подворье. В отличие от помпезного Свято-Троицкого собора, церковь Иоанна Предтечи стоит особняком, на Прибрежном проезде, ближе к воде. История этого места уходит корнями в далекое прошлое. Известно, что еще до прихода турок здесь стоял православный храм. Именно на его месте 19 июля 1696 года, сразу после взятия Азова, Петр I своим указом повелел основать мужской монастырь в честь победы. Здание, дошедшее до нас, было построено позже, в конце XIX века.

Религиозные достопримечательности Азова, список которых включает и старинные часовни, и новые храмы, подчеркивают многовековой статус города как христианского оплота на границе со степью.

Азовский кремль и Соборная площадь

Территория, которую принято называть кремлем, сегодня представляет собой благоустроенный парк. В эпоху Петра I крепость в Азове занимала значительно большую площадь и была окружена рвом.

Соборная площадь, примыкающая к исторической зоне, является административным и культурным сердцем города. Здесь проходят все городские праздники, ярмарки и торжественные парады. Окруженная зданиями сталинской и дореволюционной архитектуры, площадь выглядит нарядной и торжественной в любое время года.

Интересно, что современная крепость Азова — это не только земляные укрепления, но и система подземных ходов, легенды о которых до сих пор будоражат умы археологов. Некоторые из них были обнаружены при строительстве современных зданий. Прогуливаясь по Соборной площади, обязательно загляните на смотровую площадку, откуда можно спуститься по парадной лестнице к донскому берегу, где оборудованы зоны отдыха и современные кафе.

Участники военно-исторической реконструкции сражения за Азовскую крепость в Ростовской области

Маршрут для самостоятельной прогулки

Если вы решили изучить город самостоятельно, лучше всего начать с Петровского бульвара — главной пешеходной артерии города. Эта каштановая аллея приведет вас прямиком к памятнику основателю флота и крепостным валам. Именно здесь, на Петровском бульваре, можно увидеть любопытные арт-объекты: «Философский трон», каменную «Скифскую бабу», «Волшебного дракона» и «Отдыхающего казака» — наследие творческих симпозиумов скульпторов 1990-х годов.

После осмотра укреплений и посещения порохового погреба спуститесь к Дону, чтобы насладиться речным бризом. Во второй половине дня стоит уделить время главному музею, чтобы не спеша изучить его уникальные залы.

Азов — город гостеприимный, здесь много уютных ресторанов, где подают знаменитую донскую уху и запеченного леща. Завершить день можно на набережной, наблюдая за закатом над бескрайними степями Приазовья.

Что посмотреть в Азове за 1 день? Для удобства составили почасовой план.

Начало (10:00–12:00). Основная экспозиция Азовского музея-заповедника (ул. Московская, 38/40).

12:00–13:30. Подъем на крепостные валы, осмотр Алексеевских ворот и Порохового погреба.

13:30–14:30. Обед в центре (рекомендуем район Петровской площади).

14:30–15:30. Прогулка по Петровскому бульвару, фото у памятника Петру I в Азове.

15:30–16:30. Посещение Свято-Троицкого собора и церкви Иоанна Предтечи.

16:30–17:30. Осмотр палеонтологической выставки (или время на сувениры).

Поездка сюда — это путешествие, которое оставляет в душе гордость за русскую историю и теплоту от провинциального уюта. Даже если вы приехали всего на несколько часов, город успеет влюбить в себя своей неповторимой энергетикой древнего перекрестка миров.

Что посмотреть в Железноводске, читайте на нашем сайте.