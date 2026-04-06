Стало известно, есть ли риск разлива с затонувшего в Азове сухогруза Крушение сухогруза в Азовском море грозит разливом топлива

Риск разлива топлива с затонувшего в Азовском море сухогруза существует, заявил пресс-секретарь губернатора Херсонской области Владимир Василенко. По его словам, которые приводит ТАСС, соответствующая информация еще уточняется. Запас топлива может составлять свыше 100 тонн, уточнил Василенко.

Что касается топлива, риск разлива при таком происшествии теоретически, конечно, существует. Но подтвержденной информации о самом разливе и его масштабе на этот момент нет, — отметил он.

До этого губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что девять членов команды сухогруза, затонувшего в Азовском море, были обнаружены на берегу. Местонахождение еще двух членов экипажа остается неизвестным.

