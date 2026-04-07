7 самых необычных памятников Петру I: от гигантов до пугающих

Личность Петра Великого для российской истории является фундаментальной и одновременно крайне противоречивой. Его реформы буквально изменили облик страны навсегда. Неудивительно, что именно первому императору посвящено большое количество монументов не только на родине, но и за ее пределами. Если изучить многочисленные памятники Петру I в России, список которых пополняется едва ли не каждое десятилетие, можно заметить удивительную закономерность: скульпторы видят его совершенно по-разному. В одних городах он предстает величественным героем, в других — простым рабочим, а в третьих — гротескным персонажем, вызывающим оторопь у прохожих.

Такая многоликость объясняется масштабом самой фигуры царя. Он был и флотоводцем, и плотником, и дипломатом, и жестоким деспотом. История создания памятников императору отражает эти грани, иногда балансируя на грани искусства и откровенного китча. Есть среди монументов признанные шедевры, есть гиганты, есть скульптуры, вызывающие споры, есть откровенно странные и даже пугающие. Мы собрали семерку самых неординарных памятников Петру Великому.

Медный всадник в Санкт-Петербурге: классика и легенды

Начать этот обзор невозможно без главного символа города на Неве. Знаменитый «Медный всадник», история которого неразрывно связана с именем Этьена Фальконе, считается эталоном классической скульптуры. Открытый в 1782 году на Сенатской площади по указу Екатерины II, он стал первым крупным конным монументом в стране. Петр восседает на вздыбленном коне, простертой рукой указывает вперед — к будущему России.

Екатерина II желала видеть памятник, который подчеркивал бы преемственность ее политики петровским идеям. Фальконе же отказался от традиционных для того времени аллегорий и представил царя как законодателя и созидателя, летящего на коне к обрыву скалы.

История создания памятников императору такого масштаба в России не знала аналогов. Огромную глыбу гранита — Гром-камень — везли к месту установки почти год, причем вручную. История «Медного всадника» впечатляет: этот монумент пережил наводнения, блокаду и революции.

Кстати, сам монумент изготовлен из бронзы. А медным его прозвали из-за знаменитой поэмы Александра Пушкина.

С этим монументом связано множество городских легенд — от пророчества о том, что, пока он стоит на скале, городу не быть захваченным врагом, до мрачных сказаний о призраке царя, бродящем по ночному Петербургу.

Памятник «Медный всадник» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Самый большой в мире памятник Петру I: работа Церетели в Москве

Переместимся в Москву, где на искусственном острове у разделения Москвы-реки и Водоотводного канала возвышается колоссальное сооружение. Официально этот объект называется «В ознаменование 300-летия российского флота», но в народе он известен просто как памятник Церетели. Петр I в Москве по-настоящему огромный: общая высота монумента составляет 98 метров, что делает его одним из самых высоких скульптурных произведений в мире. Вокруг этого проекта до сих пор не утихают споры: критики упрекают его в гигантомании, а москвичи долгое время требовали его демонтажа.

Самый большой памятник Петру I поражает своими техническими характеристиками: для его возведения потребовалось огромное количество нержавеющей стали, бронзы и меди. Существует городская легенда, согласно которой Зураб Церетели изначально создавал статую Колумба для Америки, но после отказа заказчика переделал ее в российского императора. Несмотря на скепсис, самый большой памятник Петру I стал неотъемлемой частью столичного пейзажа. Для туристов этот гигантский памятник Петру I авторства Церетели является обязательной точкой маршрута в Москве, ведь его масштаб действительно подавляет и заставляет задуматься о цене имперских амбиций.

«Царь-плотник» в Санкт-Петербурге

Пожалуй, самый трогательный памятник императору находится в петербургском Адмиралтейском саду. Бронзовая фигура «Царь-плотник» изображает Петра I в простой рабочей одежде. Оригинал работы Леопольда Бернштама был установлен на Адмиралтейской набережной в 1910 году. Это камерное произведение показывает императора за работой: он строгает доску. В 1918 году большевики демонтировали памятник, посчитав его художественно малоценным.

К счастью, сохранилась копия, которую Петр подарил голландскому городу Саардаму. В 1996 году уже правительство Нидерландов передало Петербургу отливку с того самого оригинала. Теперь «Царь-плотник» снова стоит в центре города, напоминая о том, что царь не гнушался физического труда и лично осваивал ремесла, необходимые для величия страны.

Памятник «Царь-плотник» Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости

Самый пугающий: памятник в Лондоне и другие «страшные» версии

Не все памятники первому императору вызывают восхищение. Некоторые мастера выбирали путь авангарда, и результаты их творчества порой пугают общественность.

Поэтому бывает, что монументы пугают — либо своим видом, либо историей, с ними связанной. Если рассматривать странные памятники Петру I, нельзя пройти мимо работы Михаила Шемякина в Петропавловской крепости. Скульптор изобразил царя с маленькой головой и непропорционально длинным телом, сидящим на троне. Его длинные пальцы и лысый череп создают зловещее впечатление, напоминая о посмертной маске Петра. Поначалу жители и гости Северной столицы были в шоке, но сегодня это одно из самых популярных мест для фотосессий.

Похожие по духу странные памятники Петру I встречаются и в Европе. В лондонском районе Дептфорд, где царь обучался корабельному делу, установлен монумент того же Шемякина. Там Петр стоит в компании карлика и причудливого кресла. Эти работы акцентируют внимание не на величии монарха, а на его внутренней сложности, порой граничащей с безумием и душевным надломом.

Подобные странные для многих памятники Петру I — это попытки показать «человека-стихию», который не вписывается в обычные рамки красоты и гармонии.

Самый нелепый: опять Шемякин?

Иногда желание увековечить императора принимает комичные формы. В разных регионах можно встретить весьма спорные объекты. Изучая современные памятники Петру I в России, список которых включает малые города, можно наткнуться на весьма забавные экземпляры.

Памятник Петру I Фото: Максим Богодвид/РИА Новости

Особое место занимают памятники, где царь изображен в необычной одежде или позах. В Архангельске стоит монумент Марка Антокольского, который всем знаком по 500-рублевой купюре. Там Петр в мундире офицера Преображенского полка кажется очень живым и энергичным. Однако менее удачные копии этого образа (он стал очень популярным, и памятник тиражировали, в том числе в гипсе) кажутся скованными. Поэтому местные жители иногда иронично сравнивают их с манекенами.

Памятник Петру I в Сочи поражает необычным фоном: император в южном городе стоит на фоне пальм. Но чаще всего россияне опять же называют самым нелепым монумент Михаила Шемякина в Петропавловке: в 2022 году он даже возглавил список самых смешных статуй в России.

Памятники за границей: Антверпен, Брюссель, Рига

Европа помнит Великое посольство, и многие города бережно хранят память о визите русского государя. Памятники Петру за границей свидетельствуют о том, что он был первым русским лидером, ставшим частью общеевропейского культурного пространства. В Антверпене Петр стоит на фоне величественной архитектуры, а в бельгийском городе Спа его именем назван целебный источник.

Бронзовый бюст Петра I в Брюсселе находится в центре города, в Королевском парке. Памятник был подарен городу российским промышленником Анатолием Демидовым в 1856 году в память о посещении императором столицы Бельгии в 1717 году.

Для европейцев Петр — это прежде всего любознательный путешественник и реформатор, который привез знания Запада на свою суровую родину.

А вот монумент императору в Риге успел попутешествовать. Изначально он был торжественно открыт в центре города в 1910 году в честь 200-летия взятия Риги, но уже в 1915 году его эвакуировали по воде во время Первой мировой войны, и судно с памятником затонуло у берегов Эстонии; спустя почти 20 лет, в 1934-м, скульптуру подняли со дна и вернули в Ригу, однако место для установки так и не нашли, и она долгие годы пролежала на складе. Лишь в 2001 году восстановленный на частные средства памятник временно установили в парке Кронвалда, но из-за общественных и политических разногласий городские власти запретили его постоянное размещение, и в итоге конная статуя оказалась на частной территории, где находится до сих пор. В 2003 году точная копия этого памятника была установлена в российской Стрельне.

Памятник Петру I в Риге Фото: Victor Lisitsin/Russian Look/Global Look Press

Почему Петра ставят так много и так по-разному

Феномен петровской иконографии заключается в том, что каждый период истории находит в нем что-то свое. В имперской России он был богом-основателем. В советское время — «прогрессивным тираном», боровшимся с боярством. В современности — символом сильного государства и модернизации. Сама история создания памятников императору в разные эпохи демонстрирует смену идеологических векторов.

Мы видим, как скульпторы переходят от гигантизма к психологизму. Современные мастера все чаще пытаются разглядеть за бронзовым величием живого человека с его страхами, страстями и ошибками. Независимо от того, нравится ли нам самый большой памятник Петру I или мы предпочитаем камерные скульптуры в тихих скверах, игнорировать этот пласт культуры невозможно.

Петр Великий остается «вечным двигателем» нашего искусства. Его фигура настолько велика, что она способна выдержать любую интерпретацию — от академического реализма до самого смелого сюрреализма.

