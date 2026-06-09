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09 июня 2026 в 10:17

Четыре россиянина заживо сгорели при пожаре в ангаре

Четыре человека погибли в Санкт-Петербурге при пожаре в ангаре

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Тела четырех погибших обнаружены после разбора завалов на месте пожара в производственном ангаре в Калининском районе Санкт-Петербурга, сообщили в правоохранительных органах. По словам источника, которые приводит ТАСС, площадь возгорания составила 400 квадратных метров.

По итогам расчистки завалов установлено четыре трупа. Двое погибших найдены под обвалившимся забором, еще двое — в ангаре, — сказано в сообщении.

Также он подтвердил информацию МЧС о двух пострадавших мужчинах. Они госпитализированы с травмами разной степени тяжести. По факту случившегося возбуждено дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных или иных работ.

Ранее в одной из квартир в Парковом проезде в Нововоронеже вспыхнул пожар. Как сообщили в управлении Следственного комитета России по Воронежской области, в результате погибли трое братьев 6, 10 и 19 лет. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам.

До этого в Чите портативный аккумулятор перегрелся на солнце и вызвал пожар в автомобиле. Очаг возгорания находился на переднем пассажирском сиденье, где и лежал пауэрбанк.

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