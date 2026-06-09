Раскрыта личность одного из погибших при пожаре в Петербурге

Раскрыта личность одного из погибших при пожаре в Петербурге Среди погибших при пожаре в Петербурге оказался собственник химпроизводства

Одним из погибших при пожаре в ангаре в Калининском районе Санкт-Петербурга стал собственник организации, производившей химическую продукцию, передает пресс-служба городского главка СК России. Также при обрушении конструкций здания погибли две женщины.

По данным следствия, 8 июня неустановленные лица из числа сотрудников организации, чья деятельность связана с производством и продажей химических продуктов, осуществляли работы в арендованном здании на территории Калининского района. В результате их проведения произошли детонация химического вещества и возгорание. Вследствие случившегося погибли два человека, среди которых собственник организации, — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что тела четырех погибших обнаружены после разбора завалов на месте пожара в производственном ангаре. Как уточнили в правоохранительных органах, площадь возгорания составила 400 квадратных метров.

Также в Барнауле мужчина погиб в результате пожара в частном доме. Огонь вспыхнул на территории частного владения и быстро перекинулся на жилое здание и дворовые постройки.