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09 июня 2026 в 12:28

Раскрыта личность одного из погибших при пожаре в Петербурге

Среди погибших при пожаре в Петербурге оказался собственник химпроизводства

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Одним из погибших при пожаре в ангаре в Калининском районе Санкт-Петербурга стал собственник организации, производившей химическую продукцию, передает пресс-служба городского главка СК России. Также при обрушении конструкций здания погибли две женщины.

По данным следствия, 8 июня неустановленные лица из числа сотрудников организации, чья деятельность связана с производством и продажей химических продуктов, осуществляли работы в арендованном здании на территории Калининского района. В результате их проведения произошли детонация химического вещества и возгорание. Вследствие случившегося погибли два человека, среди которых собственник организации, — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что тела четырех погибших обнаружены после разбора завалов на месте пожара в производственном ангаре. Как уточнили в правоохранительных органах, площадь возгорания составила 400 квадратных метров.

Также в Барнауле мужчина погиб в результате пожара в частном доме. Огонь вспыхнул на территории частного владения и быстро перекинулся на жилое здание и дворовые постройки.

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