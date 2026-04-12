Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
12 апреля 2026 в 12:54

В Дагестане арестовали инженера по делу о прорыве плотины в водохранилище

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Арестован инженер, отвечавший за безопасную эксплуатацию Геджухского водохранилища в Дагестане, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов республики. Задержание произошло в рамках дела о прорыве плотины. Фигурант помещен под стражу сроком на два месяца.

Суд признал основания, содержащиеся в ходатайстве следствия, достаточными для избрания фигуранту меры пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, то есть до 10 июня 2026 года, — говорится в публикации.

Ранее в пресс-службе МЧС России передавали, что менее 1100 жилых домов остаются подтопленными в восьми населенных пунктах Дагестана после аномальных ливней. Глава ведомства Александр Куренков вместе с членами правительственной комиссии совершил облет пострадавших территорий на вертолете Ми-8.

Также выяснилось, что после прорыва дамбы Геджухского водохранилища в Дербентском районе Дагестана инициирована проверка. Как писали СМИ, ее проведут в отношении собственника гидротехнического сооружения.

Регионы
Дагестан
водохранилища
инженеры
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.