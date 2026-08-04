Картошку не варю и не жарю — мну и отправляю на 10 минут в духовку: подушечки с сыром — мягкие, с начинкой

Картошку не варю и не жарю — мну и отправляю на 10 минут в духовку: подушечки с сыром — мягкие, с начинкой

Вареной и жареной картошкой уже никого не удивишь. Для разнообразия готовлю картофельные подушечки с начинкой — они разлетаются горячими сразу с противня. Готовятся не сложно и из доступных продуктов.

Для приготовления отварите 500 г картофеля, разомните в пюре, добавьте 2 ст. л. муки или крахмала, 2 ст. л. молока, соль и мелко рубленую зелень (укроп или петрушку), хорошо перемешайте. Сыр (100 г) нарежьте небольшими брусочками, возьмите немного картофельной массы, сделайте лепешку, положите в центр кусочек сыра, сформируйте квадратик или шарик. Выложите на противень с пергаментом и запекайте 10–15 минут при 190 градусах до золотистой корочки.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова уже успела опробовать этот рецепт. Картофельные подушечки получились мягкими, с легкой румяной корочки. Они настолько понравились членам семьи, что теперь это любимое блюдо. Удобно, что начинку можно менять — вместо сыра класть ветчину или грибы.

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