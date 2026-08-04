Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
04 августа 2026 в 13:00

Картошку не варю и не жарю — мну и отправляю на 10 минут в духовку: подушечки с сыром — мягкие, с начинкой

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Вареной и жареной картошкой уже никого не удивишь. Для разнообразия готовлю картофельные подушечки с начинкой — они разлетаются горячими сразу с противня. Готовятся не сложно и из доступных продуктов.

Для приготовления отварите 500 г картофеля, разомните в пюре, добавьте 2 ст. л. муки или крахмала, 2 ст. л. молока, соль и мелко рубленую зелень (укроп или петрушку), хорошо перемешайте. Сыр (100 г) нарежьте небольшими брусочками, возьмите немного картофельной массы, сделайте лепешку, положите в центр кусочек сыра, сформируйте квадратик или шарик. Выложите на противень с пергаментом и запекайте 10–15 минут при 190 градусах до золотистой корочки.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова уже успела опробовать этот рецепт. Картофельные подушечки получились мягкими, с легкой румяной корочки. Они настолько понравились членам семьи, что теперь это любимое блюдо. Удобно, что начинку можно менять — вместо сыра класть ветчину или грибы.

Ранее стало известно, как приготовить хрустящие оладушки из банки консервированной кукурузы.

Проверено редакцией
Читайте также
Россиян предостерегли от использования посуды с трещинами
Общество
Россиян предостерегли от использования посуды с трещинами
Мошенники пытались украсть со счетов россиян 1,9 трлн руб
Общество
Мошенники пытались украсть со счетов россиян 1,9 трлн руб
Джемы и мармелады — не вариант: варю густое яблочное повидло, чтобы ложка стояла. Янтарная вкуснятина к чаю и оладьям
Общество
Джемы и мармелады — не вариант: варю густое яблочное повидло, чтобы ложка стояла. Янтарная вкуснятина к чаю и оладьям
Творог, кефир и ложка меда — пирог «Медовые соты» за полчаса: нежнее манника и вкуснее магазинных булочек
Общество
Творог, кефир и ложка меда — пирог «Медовые соты» за полчаса: нежнее манника и вкуснее магазинных булочек
Простой способ проверить спелость картошки — так никогда не ошибетесь со сроками уборки
Общество
Простой способ проверить спелость картошки — так никогда не ошибетесь со сроками уборки
Общество
рецепты
картошка
ужины
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Раскрыта причина смерти вице-президента Творческого союза художников
Лантратова раскрыла состояние переговоров с Киевом насчет обмена пленными
Климатолог раскрыл причины рекордной жары в Западной Сибири
Раскрыта личность одной из погибших при налете ВСУ на Геленджик
Syrian Airlines возобновит авиарейсы из Дамаска в Москву с 16 августа
Путин изменил процедуру госзакупок для регионов
Иммунолог ответил, как передается циклоспороз
Россиянам дали инструкцию по проверке подозрительных строк в квитанции
Врач предупредила о неочевидной опасности арбузов
Раскрыта судьба одного из пострадавших детей после атаки ВСУ на Геленджик
Эксперт по ЖКХ ответила, как меньше платить за коммунальные услуги
Российские войска продолжают продвижение на Харьковском направлении
Российская армия ударила по транспортным и энергетическим объектам ВСУ
Нутрициолог раскрыла, какой соус считается наиболее вредным
Налет на WB под Петербургом и детсад, 6 погибших: ВСУ атакуют РФ 4 августа
Психолог высказалась о новом тренде на имена древнегреческих богов для детей
Политолог ответил, повторится ли миграционный кризис в ЕС
ВСУ за сутки потеряли практически полторы тысячи человек
«Трамп истерит»: политолог об итогах противостояния США и Ирана
Раскрыты «суточные потери» Мадьяра
Дальше
Самое популярное
Оплата ЖКХ по-новому: с 1 августа смотрите на счетчики и в квитанции
Семья и жизнь

Оплата ЖКХ по-новому: с 1 августа смотрите на счетчики и в квитанции

3 лучших рецепта запеченных кабачков: просто, сытно, без хлопот!
Семья и жизнь

3 лучших рецепта запеченных кабачков: просто, сытно, без хлопот!

Мука, кефир и сода — пеку сербские мекике: пышные, пористые, как облака, и идеальны к завтраку
Общество

Мука, кефир и сода — пеку сербские мекике: пышные, пористые, как облака, и идеальны к завтраку

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.