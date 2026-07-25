Соединяю банку кукурузы и стакан муки: хрустящие оладушки — даже яйца не нужны

Соединяю банку кукурузы и стакан муки: хрустящие оладушки — даже яйца не нужны

Хрустящие кукурузные оладушки заменят приевшиеся сырники или кабачковые оладьи на завтрак. Перед их аппетитной золотистой корочкой — не устоять.

Ингредиенты: 1 банка консервированной кукурузы, 1 стакан муки, 50–100 мл газированной воды, соль по вкусу, немного разрыхлителя и 1 зубчик чеснока (по желанию). Слейте жидкость из кукурузы, смешайте зерна с мукой, газировкой, солью, разрыхлителем и пропущенным через пресс чесноком, хорошо перемешайте. Разогрейте сковороду с маслом, выкладывайте тесто ложкой и жарьте оладушки с двух сторон до румяной хрустящей корочки.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова уже попробовала приготовить эти оладушки. Оказалось, что газированная вода делает их невероятно хрустящими. Совет: дайте тесту постоять 5 минут после смешивания, чтобы мука набухла.

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