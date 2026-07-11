Никаких больше драников — делаю кабачковые сырники с творогом и зеленью за 20 минут. Сочные, нежные и без хлопот

Никаких больше драников — делаю кабачковые сырники с творогом и зеленью за 20 минут. Сочные, нежные и без хлопот

Беру кабачки, творог и яйца — и за 20 минут готовлю кабачковые сырники, которые становятся настоящим хитом на столе. Все просто: кабачки натираю на терке, слегка отжимаю сок, смешиваю с творогом, яйцом, мукой и зеленью, формирую сырники и обжариваю на сковороде до золотистой корочки.

Получается обалденная вкуснятина: сырники нежные, сочные, с хрустящей корочкой снаружи и кремовой текстурой внутри, с легким кабачковым вкусом и ароматом зелени — идеально на завтрак, обед или как закуска.

Для приготовления вам понадобится: 2 средних кабачка, 300 г творога, 2 яйца, 3 ст. ложки муки, пучок зелени (укроп или петрушка), соль и перец по вкусу, растительное масло для жарки. Кабачки натрите на крупной терке, слегка отожмите сок. Смешайте с творогом, яйцами, мукой, рубленой зеленью, солью и перецем. Сформируйте сырники, обжарьте на разогретой сковороде с маслом с двух сторон до румяной корочки. Подавайте горячими со сметаной.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже приготовила эти сырники — даже те, кто не любит кабачки, просили добавки! Они получаются сочными и нежными. Кстати, вместо творога можно взять рикотту.