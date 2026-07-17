Ситуация с бензином в РФ 17 июля: где были введены новые ограничения

Ситуация с бензином в РФ 17 июля: где были введены новые ограничения

В нескольких регионах России были введены временные ограничения на продажу топлива. Какие последние новости об этом известны сегодня, 17 июля?

В каких регионах ввели новые ограничения на продажу топлива

В Тамбовской области с 20 июля временно вводится продажа бензина марок АИ-95 и АИ-92 по системе «чет-нечет» в зависимости от первой цифры госномера автомобиля, заявил глава региона Евгений Первышов.

Соответствующая мера будет распространена на все заправки Тамбовской области. Согласно новому правилу, в четные дни бензин смогут приобрести владельцы автомобилей, государственные номера которых начинаются с цифр 0, 2, 4, 6 и 8. В нечетные дни — те, у кого автомобильные номера начинаются на 1, 3, 5, 7 и 9.

«При этом сохраняются ограничения по максимальному отпуску (30 литров бензина) и запрет на канистры. За нарушение предусмотрена административная ответственность», — заявил Первышов.

Временные меры призваны уменьшить очереди на заправках.

«Бензин на АЗС „Роснефти“ будет каждый день, с остальными заправками мы постоянно ведем работу», — уточнил глава Тамбовской области.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

В каких регионах РФ ранее были введены ограничения на продажу топлива

Продажу бензина по схеме с четными и нечетными днями ранее ввели в Мордовии, Нижегородской, Астраханской, Псковской, Липецкой и Курской областях.

С 13 июля в Самарской области продлены лимиты на розничную продажу бензина и дизельного топлива. Врио министра промышленности и торговли региона Денис Гурков заявил, что соответствующие меры необходимы для обеспечения бесперебойного снабжения топливом населения и оперативных служб.

«Установлен предельный объем отпуска топлива в одни руки: бензин — не более 40 л, дизельное топливо — не более 100 л для легкового автомобиля и не более 300 л для грузового автомобиля. В целях пресечения спекулятивных схем и обеспечения безопасности полностью запрещена продажа бензина и дизельного топлива в потребительскую тару и иные нештатные емкости», — уточнил он.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что ситуация с бензином в регионе стабилизируется.

«Ежедневно как минимум одним видом топлива обеспечены около 80 процентов заправок», — заявил он.

17 июля по состоянию на 09:00 в Новороссийске отпускают топливо 23 АЗС, сообщили в пресс-службе администрации города.

«По решению собственников на всех АЗС введены ограничения — топливо отпускают только в топливные баки и не более 20/30/40/60 литров на один автомобиль. АИ-100 нет в наличии на АЗС, АИ-95 — есть на 6 АЗС, АИ-92 –на 10 АЗС, ДТ — на 22 АЗС», — говорится в сообщении.

Где отменили новые правила на продажу топлива

В Орловской области отменили правило заправки автомобилей с четными и нечетными номерами в разные дни, сообщил глава региона Андрей Клычков.

«Приняли решение отменить временную меру заправки транспорта по системе „чет-нечет“. Объясню почему: уже в первые дни ее действия ситуация с очередями на АЗС региона стабилизировалась. Больше недели на всех заправках области очередей нет — и это заслуга каждого, кто поддержал новые правила», — уточнил он.

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