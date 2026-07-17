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17 июля 2026 в 13:14

Кемеровские пожарные потушили внезапно вспыхнувшую иномарку

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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В городе Кемерово пожарные потушили внезапно вспыхнувший Renault Logan, пишет «Сiбдепо» со ссылкой на МЧС России и очевидцев. Иномарка внезапно вспыхнула в одном из дворов в Ленинском районе.

Предварительная причина — нарушение правил эксплуатации электрооборудования. Травмированных и погибших нет, — уточнили в ведомстве.

ЧП произошло у дома 69 на Комсомольском проспекте. По словам очевидцев, пламя охватило машину за считанные минуты. Прибывшие на место пожарные начали ликвидировать возгорание, которое к тому моменту добралось до салона. В результате он частично пострадал, также полностью выгорел моторный отсек.

Ранее в Ростовской области сгорели «кустарная» АЗС, оборудованная в кузове грузовой «Газели», и легковые автомобили, стоявшие рядом. Пожар был ликвидирован силами восьми огнеборцев и двух единиц техники.

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