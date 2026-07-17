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17 июля 2026 в 13:08

Мужчина силой пробился в прокуратуру Петербурга

Петербургская полиция задержала хулигана за попытку пробиться в прокуратуру

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Полиция Санкт-Петербурга задержала 30-летнего жителя Тамбовской области за попытку силой пробиться в прокуратуру Центрального района, сообщили в канале ГУ МВД по городу в МАКСе. Пьяный мужчина разбил стекло и выбил дверь в помещении.

Инцидент произошел ночью 16 июля. Правоохранителям сообщили о попытке хулигана попасть в административное здание на Лиговском проспекте. Он угрожал консьержу и устроил погром. Полиция по горячим следам задержала злоумышленника. Силовики возбудили уголовное дело о хулиганстве.

По имеющейся информации, Смольнинский районный суд отправил задержанного в СИЗО на два месяца. Сам мужчина возражал против приговора и говорил, что зашел в прокуратуру по ошибке.

Ранее пьяный посетитель московского кафе устроил дебош в заведении. Он схватил стул и без причины кинул его в одного из гостей. После этого хулиган взял другой стул и начал избивать им своего оппонента. Он также метнул предмет мебели и попал в одну из официанток. Вскоре после потасовки он сбежал из кафе. Полиция установила его личность.

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