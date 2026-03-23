23 марта 2026 в 18:08

Автоэксперт посоветовал, как вести себя с дорожными хамами

Автоэксперт Бахарев посоветовал не поддаваться на провокации дорожных хамов

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Если кто-то из водителей в потоке машин ведет себя агрессивно, подрезает и прижимает других, или резко обгоняет, то не стоит поддаваться на такие провокации, посоветовал в беседе с NEWS.ru автоэксперт, сертифицированный тренер экспертного центра «Движение без опасности» Владимир Бахарев. По его словам, лучшее, что можно сделать — держаться подальше от таких персонажей.

От агрессора лучше держаться подальше, не вступать в конфликт, потому что именно такой реакции агрессивный водитель и добивается. Причины агрессии могут быть разными — от психического нарушения до плохого настроения, и люди склонны вымещать негативные эмоции на дороге, — сказал Бахарев.

Он порекомендовал при встрече с дорожными хамами увеличить дистанцию по отношению к автомобилю спереди, не пытаться уходить в сторону и не разгоняться.

Раннее автоэксперт Игорь Моржаретто заявил, что камеры фиксации нарушений могут ошибочно выписать штраф водителю. При этом он уточнил, что подобные ошибки случаются крайне редко. Также эксперт объяснил, что после того, как ИИ определяет нарушение, записи просматривают сотрудники Госавтоинспекции. Моржаретто подчеркнул, что без этого этапа штраф не подтверждается.

Вероника Филина-Коган
Максим Ширяев
