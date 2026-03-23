Автоэксперт посоветовал, как вести себя с дорожными хамами Автоэксперт Бахарев посоветовал не поддаваться на провокации дорожных хамов

Если кто-то из водителей в потоке машин ведет себя агрессивно, подрезает и прижимает других, или резко обгоняет, то не стоит поддаваться на такие провокации, посоветовал в беседе с NEWS.ru автоэксперт, сертифицированный тренер экспертного центра «Движение без опасности» Владимир Бахарев. По его словам, лучшее, что можно сделать — держаться подальше от таких персонажей.

От агрессора лучше держаться подальше, не вступать в конфликт, потому что именно такой реакции агрессивный водитель и добивается. Причины агрессии могут быть разными — от психического нарушения до плохого настроения, и люди склонны вымещать негативные эмоции на дороге, — сказал Бахарев.

Он порекомендовал при встрече с дорожными хамами увеличить дистанцию по отношению к автомобилю спереди, не пытаться уходить в сторону и не разгоняться.

