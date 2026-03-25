Песков назвал главную тему заседания Совета по культуре при президенте Песков: заседание Совета по культуре будет посвящено поддержке развития кино

Заседание Совета при президенте РФ по культуре 25 марта будет в значительной степени посвящено поддержке развития кино, сообщил на брифинге пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он анонсировал вступительное слово российского лидера Владимира Путина и выступления членов совета.

Вообще, в целом поддержке российского кино будет уделено первостепенное внимание в ходе предстоящего совета, — сказал Песков.

По его словам, также выступят директор «Мосфильма» Карен Шахназаров — по вопросу кино в школьной программе. Режиссер Никита Михалков расскажет о поддержке российского кино.

Ранее продюсер фильма — лидера российского кинопроката «Чебурашка-2» Эдуард Илоян заявил, что россиянам нужно вернуть привычку ходить в кино летом. Он поддержал идею Фонда кино по запуску сезона летних российских блокбастеров. При этом, по его словам, большим премьерам без поддержки Фонда кино в первые несколько лет реализовать этот замысел будет очень трудно.

До этого Комитет Госдумы по культуре решил провести совещание о состоянии российского кинематографа после выхода «Чебурашки» и «Бременских музыкантов». Поводом стал законопроект, который закрепляет за Минкультом право определять приоритетные темы для фильмов.