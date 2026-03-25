Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
25 марта 2026 в 13:09

Песков назвал главную тему заседания Совета по культуре при президенте

Дмитрий Песков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Заседание Совета при президенте РФ по культуре 25 марта будет в значительной степени посвящено поддержке развития кино, сообщил на брифинге пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он анонсировал вступительное слово российского лидера Владимира Путина и выступления членов совета.

Вообще, в целом поддержке российского кино будет уделено первостепенное внимание в ходе предстоящего совета, — сказал Песков.

По его словам, также выступят директор «Мосфильма» Карен Шахназаров — по вопросу кино в школьной программе. Режиссер Никита Михалков расскажет о поддержке российского кино.

Ранее продюсер фильма — лидера российского кинопроката «Чебурашка-2» Эдуард Илоян заявил, что россиянам нужно вернуть привычку ходить в кино летом. Он поддержал идею Фонда кино по запуску сезона летних российских блокбастеров. При этом, по его словам, большим премьерам без поддержки Фонда кино в первые несколько лет реализовать этот замысел будет очень трудно.

До этого Комитет Госдумы по культуре решил провести совещание о состоянии российского кинематографа после выхода «Чебурашки» и «Бременских музыкантов». Поводом стал законопроект, который закрепляет за Минкультом право определять приоритетные темы для фильмов.

Дмитрий Песков
кино
советы
темы
Никита Михалков
Карен Шахназаров
Дальше
Самое популярное
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.