Автор сериалов «Достоевский» и «Бесы» снимет фильм о Белгородской области

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19 июля 2025 в 11:40

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Гладков: режиссер Хотиненко снимет фильм о Белгородской области

Владимир Хотиненко Владимир Хотиненко Фото: NEWS.ru

Режиссер Владимир Хотиненко снимет полнометражный фильм о жизни Белгородской области, рассказал на своей странице в соцсети «ВКонтакте» губернатор региона Вячеслав Гладков. Проект поддержало Министерство культуры РФ, отметил он.

Министерство культуры России, выделило региону деньги на съемку игрового полнометражного фильма о жизни Белгородской области. Очень хорошая, талантливая команда собралась, в том числе народный артист Владимир Хотиненко, — сообщил глава региона.

По словам Гладкова, половина съемочной группы является жителями Белгородской области. Он отметил, что с нетерпением ждет премьеры и обязательно ее посетит.

Ранее губернатор рассказал, что Вооруженные силы Украины за последние сутки запустили по Белгородской области свыше 70 беспилотных летательных аппаратов. Только по Шебекинскому муниципальному округу ударили 38 дронов, уточнил он.

До этого Гладков сообщил, что ВСУ запустили беспилотный летательный аппарат с надписью «с любовью для жителей Белгорода». Он также опубликовал видеоролик, в котором можно заметить вражеский БПЛА самолетного типа. Надпись была оставлена на одном из его крыльев.

Вячеслав Гладков
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