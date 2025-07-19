Свыше 70 дронов устроили налет на Белгородскую область

Вооруженные силы Украины за последние сутки запустили по Белгородской области свыше 70 беспилотных летательных аппаратов, написал в Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков. По его словам, только по Шебекинскому муниципальному округу противник ударил 38 дронами. Из них 25 аппаратов удалось сбить и подавить.
В Шебекинском муниципальном округе по городу Шебекино, селам Вознесеновка, Графовка, Козьмодемьяновка, Мешковое, Муром, Новая Таволжанка и Ржевка нанесены удары 38-ю беспилотниками, из которых 25 сбиты и подавлены, — говорится в сообщении.
Гладков добавил, что в результате украинских атак повреждены многочисленные автомобили и частные дома. В селе Муром сгорел объект торговли. Также один из ударов пришелся по сельхозпредприятию.
В селе Репяховка в результате атаки дрона на легковой автомобиль ранены два мирных жителя, — уточнил губернатор.
По данным Минобороны, в ночь на 19 июля украинские войска атаковали беспилотниками сразу девять регионов России. Средства противовоздушной обороны сбили и перехватили 71 воздушную цель. Больше всего беспилотников противник запустил по Ростовской области. В небе над регионом сбили 24 цели.