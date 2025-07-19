Свыше 70 дронов устроили налет на Белгородскую область Гладков сообщил, что ВСУ выпустили более 70 дронов по Белгородской области

Вооруженные силы Украины за последние сутки запустили по Белгородской области свыше 70 беспилотных летательных аппаратов, написал в Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков. По его словам, только по Шебекинскому муниципальному округу противник ударил 38 дронами. Из них 25 аппаратов удалось сбить и подавить.

В Шебекинском муниципальном округе по городу Шебекино, селам Вознесеновка, Графовка, Козьмодемьяновка, Мешковое, Муром, Новая Таволжанка и Ржевка нанесены удары 38-ю беспилотниками, из которых 25 сбиты и подавлены, — говорится в сообщении.

Гладков добавил, что в результате украинских атак повреждены многочисленные автомобили и частные дома. В селе Муром сгорел объект торговли. Также один из ударов пришелся по сельхозпредприятию.

В селе Репяховка в результате атаки дрона на легковой автомобиль ранены два мирных жителя, — уточнил губернатор.

По данным Минобороны, в ночь на 19 июля украинские войска атаковали беспилотниками сразу девять регионов России. Средства противовоздушной обороны сбили и перехватили 71 воздушную цель. Больше всего беспилотников противник запустил по Ростовской области. В небе над регионом сбили 24 цели.