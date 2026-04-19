Американцы начали массово скупать бункеры

19 апреля 2026 в 10:41

В США вырос спрос на готовые бункеры

В США вырос спрос на готовые бункеры

В США вырос интерес к полностью готовым к использованию бункерам, укомплектованным годовым запасом еды, воды и топлива, сообщил в интервью РИА Новости основатель компании Vivos Роберт Вичино. Стоимость такого убежища составляет около $75 тыс. (6 млн рублей).

[Бункер] сразу же готов к вводу в эксплуатацию под ключ, полностью меблирован, укомплектован и готов к эксплуатации, — отметил Вичино.

По словам предпринимателя, помимо необходимых для выживания вещей, частные бункеры могут быть оснащены спортзалом, мебелью и даже вольерами для животных. Большим спросом пользуются пустые убежища, которые покупатели обустраивают сами, но в продаже имеются и готовые варианты под ключ.

Ранее сообщалось, что жители США незадолго до начала ударов Израиля и США начали активно искать ближайшие бункеры. Интерес оказался максимальным за последние пять лет — с 2022 года. Чаще всего такие запросы делали жители Западной Вирджинии, Миннесоты, Массачусетса, Айдахо и Монтаны.

До этого в Иркутской области полиция нагрянула к местному жителю с проверкой информации о нарколаборатории, а обнаружила под его домом настоящий подземный бункер, оборудованный на случай глобальной катастрофы. В убежище с укрепленными бетоном стенами нашлись не только системы жизнеобеспечения, но и арсенал оружия.

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
