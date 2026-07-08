Не выбрасывайте огурцы: 3 необычных способа их нафаршировать и съесть

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Не выбрасывайте огурцы: 3 необычных способа их нафаршировать и съесть

Многие привыкли видеть свежие огурцы исключительно в составе салатов или в качестве легкой закуски, однако этот овощ способен на большее. Приготовленные таким способом фаршированные огурцы превращаются в полноценное и изысканное блюдо, которое станет украшением любого стола. Использование термической обработки или пикантных начинок позволяет раскрыть привычный продукт с совершенно новой стороны.

Огурцы, фаршированные печенью трески и каперсами

Это блюдо обладает глубоким, насыщенным вкусом и отлично подходит для праздничного фуршета.

Ингредиенты: крупные огурцы (3 шт.), консервированная печень трески (120 г), перепелиные яйца (вареные — 5 шт.), каперсы (1 ст. л.), горчица дижонская (0,5 ч. л.), свежий укроп (небольшой пучок).

Способ приготовления: огурцы разрезать вдоль, аккуратно ложкой вынуть семена, чтобы получились «лодочки». Печень трески размять вилкой, смешать с мелко нарезанными яйцами, каперсами, горчицей и рубленым укропом. Наполнить огуречные лодочки получившейся массой и охладить перед подачей.

Пищевая ценность на 100 г: 185 ккал. БЖУ: 7 г / 15 г / 5 г.

Свойства: печень трески богата омега-3 — жирными кислотами, полезными для сосудов, однако продукт достаточно калориен, поэтому не рекомендуется при строгих диетах.

Фаршированные огурцы с обжаренным куриным филе и грецким орехом

Необычное сочетание нежной курицы и хрустящих орехов делает этот рецепт фаворитом домашнего ужина.

Ингредиенты: огурцы среднего размера (4 шт.), куриное филе (отварное — 200 г), грецкие орехи (очищенные — 50 г), твердый сыр (50 г), сметана (15% — 2 ст. л.), чеснок (1 зубчик).

Способ приготовления: у огурцов срезать верхушки, аккуратно вычистить середину длинным ножом или специальным приспособлением. Курицу мелко нарезать, смешать с дроблеными орехами, тертым сыром, сметаной и выдавленным чесноком. Плотно набить огурцы фаршем и оставить в холодильнике на 30 минут, чтобы они пропитались ароматами.

Пищевая ценность на 100 г: 110 ккал. БЖУ: 10 г / 6 г / 3 г.

Свойства: куриное филе является источником легкоусвояемого белка, при этом чеснок обладает антибактериальным эффектом, хотя может раздражать слизистую желудка при гастрите.

Не выбрасывайте огурцы: 3 необычных способа их нафаршировать и съесть Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Горячие фаршированные огурцы с мясным фаршем и томатами

Редкий способ приготовления, при котором огурцы подвергаются быстрой тепловой обработке, становясь невероятно нежными.

Ингредиенты: крупные огурцы (4 шт.), мясной фарш (говяжий — 250 г), томаты в собственном соку (100 г), лук репчатый (1 шт.), масло (растительное — 1 ст. л.), соль и черный перец по вкусу.

Способ приготовления: лук с фаршем обжарить на сковороде до полуготовности. Огурцы разрезать на бочонки высотой 5 см, вынуть часть мякоти. Наполнить бочонки фаршем, сверху положить кусочки томатов. Выложить в форму, добавить немного воды и запекать в духовке 15 минут при температуре 180 градусов.

Пищевая ценность на 100 г: 95 ккал. БЖУ: 8 г / 5 г / 4 г.

Свойства: томаты содержат ликопин, мощный антиоксидант, но блюдо с жареным фаршем стоит ограничить людям с заболеваниями поджелудочной железы.

Приготовление фаршированных огурцов — это прекрасная возможность отойти от привычных кулинарных стандартов и удивить близких необычным подходом к простым овощам. Каждый предложенный рецепт позволяет создать полноценное блюдо, которое порадует как любителей легких закусок, так и тех, кто предпочитает более сытные варианты. Стоит лишь один раз попробовать реализовать эти идеи, чтобы понять, насколько разнообразными могут быть привычные продукты на кухне.

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