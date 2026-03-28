Не по-флотски, а по-новому: как за 15 минут превратить фарш в шедевр

Многие хозяйки часто ломают голову над тем, что приготовить из фарша, когда привычные тефтели и котлеты уже не вызывают восторга. Узнайте, как использование густых сливок и капля ароматного вина превращают обыденные продукты в благородную пасту, которая покоряет сердце с первой вилки.
Чтобы воплотить гастрономическую задумку, подготовьте ингредиенты:
говяжий фарш (500 г);
макароны-перья (400 г);
нежные сливки 20% (200 мл);
одну репчатую луковицу;
пару зубчиков чеснока;
сухое белое вино (30 мл) для тонкого аромата;
натуральное сливочное масло (40 г);
молотый мускатный шарик на ножке;
соль и перец по вкусу.
Когда возникает вопрос, что приготовить из фарша быстро и вкусно, стоит вспомнить об этом методе: сначала мелко нашинкованный лук пассеруется на масле до благородного янтарного результата, а затем в сотейнике готовится мясная основа и добавляется порция белого вина.
Такой редкий способ обработки позволяет фаршу протомиться в парах алкоголя, приобретая необычайную мягкость и выраженный аромат. Завершите процесс колдовства у плиты вливанием сливок и добавлением специй, чтобы получить идеально вкусную, обволакивающую текстуру. Готовый протомленный фарш можно соединить с макаронами. Приятного аппетита!
Калорийность на 100 г: 228 ккал.
БЖУ: 9,8/13,2/17,5.
