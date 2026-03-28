Не по-флотски, а по-новому: как за 15 минут превратить фарш в шедевр

Что приготовить из фарша: попробуйте макароны по-флотски в сливочном соусе

Многие хозяйки часто ломают голову над тем, что приготовить из фарша, когда привычные тефтели и котлеты уже не вызывают восторга. Узнайте, как использование густых сливок и капля ароматного вина превращают обыденные продукты в благородную пасту, которая покоряет сердце с первой вилки.

Чтобы воплотить гастрономическую задумку, подготовьте ингредиенты:

говяжий фарш (500 г);

макароны-перья (400 г);

нежные сливки 20% (200 мл);

одну репчатую луковицу;

пару зубчиков чеснока;

сухое белое вино (30 мл) для тонкого аромата;

натуральное сливочное масло (40 г);

молотый мускатный шарик на ножке;

соль и перец по вкусу.

Когда возникает вопрос, что приготовить из фарша быстро и вкусно, стоит вспомнить об этом методе: сначала мелко нашинкованный лук пассеруется на масле до благородного янтарного результата, а затем в сотейнике готовится мясная основа и добавляется порция белого вина.

Такой редкий способ обработки позволяет фаршу протомиться в парах алкоголя, приобретая необычайную мягкость и выраженный аромат. Завершите процесс колдовства у плиты вливанием сливок и добавлением специй, чтобы получить идеально вкусную, обволакивающую текстуру. Готовый протомленный фарш можно соединить с макаронами. Приятного аппетита!

Калорийность на 100 г: 228 ккал.

БЖУ: 9,8/13,2/17,5.

