28 марта 2026 в 14:17

В европейской стране военные жалуются на экономию

Норвежские военные недовольны экономией на маскировочных сетках

Фото: marine_corps/Digital/Global Look Press
Норвежские военные пожаловались, что им выдают недостаточно маскировочных сеток, пишет журнал Forsvarets forum. Отмечается, что в армии недовольны экономией на вещах, касающихся выживания.

Несмотря на то что на вооруженные силы тратится все больше денег, на вещи, касающиеся выживания, распространяется экономия... Поскольку маскировочные сетки стоят дорого, существуют большие ограничения на количество сеток, которые может получить каждое подразделение, — говорится в сообщении.

Ранее глава британского МИД Иветт Купер во время визита в Норвегию заявила, что Великобритания одобряет идею о проведении операции НАТО под названием «Арктический часовой», направленной на укрепление сил Альянса в Арктике. По ее словам, миссия охватит в том числе Гренландию, Исландию, Финляндию и морские пути в регионе.

До этого глава логистической службы Вооруженных сил Норвегии Андреас Йернберг заявил, что королевство разослало тысячи писем гражданам, призывая их быть готовыми к возможной конфискации жилья и автомобилей в случае войны с Россией. По его словам, это крайняя мера, рассматриваемая на случай военного конфликта.

Норвежские военные переняли преступную тактику ВСУ
Переворот Mercedes Benz G после мощного ДТП с Toyota попал на видео
Египет пошел на крайние меры из-за войны с Ираном
Ревнивый россиянин устроил разборки в массажном кабинете
Роспотребнадзор высказался об угрозе нашествия гигантских клещей
Военэксперт предрек фатальную судьбу украинским объектам на Ближнем Востоке
Захарова призвала мировое сообщество осудить атаки на атомные объекты Ирана
Захарова указала на грубое нарушение ДНЯО противниками Ирана
Захарова предрекла катастрофу из-за ударов по ядерным объектам Ирана
Туристы устроили охоту за топливом на популярном курорте
Россиянка погибла в результате удара ВСУ под Херсоном
Россиянам рассказали, выгодно ли владеть электромобилем
«Работа домохозяек»: глава Rheinmetall унизил украинские дроны
Психолог из Владикавказа признался в совращении полусотни детей
Скончался актер из «Назад в будущее»
Беженка назвала две причины, по которым финские наемники едут на Украину
На Западе объяснили, как Каллас подставила ЕС в украинском вопросе
Власти Ирака не спешат открывать небо для самолетов
Уснула и не проснулась? Россиянка загадочно погибла в «любимом Тбилиси»
Гость повздорил с женихом на свадьбе и накинулся на него с ножом
Дальше
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 26 марта: где сбои в России
Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет
