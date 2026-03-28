В европейской стране военные жалуются на экономию

Норвежские военные пожаловались, что им выдают недостаточно маскировочных сеток, пишет журнал Forsvarets forum. Отмечается, что в армии недовольны экономией на вещах, касающихся выживания.

Несмотря на то что на вооруженные силы тратится все больше денег, на вещи, касающиеся выживания, распространяется экономия... Поскольку маскировочные сетки стоят дорого, существуют большие ограничения на количество сеток, которые может получить каждое подразделение, — говорится в сообщении.

Ранее глава британского МИД Иветт Купер во время визита в Норвегию заявила, что Великобритания одобряет идею о проведении операции НАТО под названием «Арктический часовой», направленной на укрепление сил Альянса в Арктике. По ее словам, миссия охватит в том числе Гренландию, Исландию, Финляндию и морские пути в регионе.

До этого глава логистической службы Вооруженных сил Норвегии Андреас Йернберг заявил, что королевство разослало тысячи писем гражданам, призывая их быть готовыми к возможной конфискации жилья и автомобилей в случае войны с Россией. По его словам, это крайняя мера, рассматриваемая на случай военного конфликта.