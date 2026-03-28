Пасхальный кулич на сливочном масле «Бриошь богача» — воздушный, пористый: не черствеет, не крошится

Пасхальный кулич «Бриошь богача» — это находка для тех, кто ценит максимально нежную выпечку. Его секрет в соотношении сливочного масла и муки, благодаря чему мякиш выходит пористым, слоистым, не черствеет, не крошится.

Для опары понадобится: 200 мл теплого молока, 25 г свежих дрожжей, 100 г муки, 1 ч. л. сахара.

Для теста: 400 г муки, 200 г сливочного масла (мягкого, но не растопленного), 4 яйца, 150 г сахара, 100 г изюма или цукатов, 1 ч. л. ванильного сахара, щепотка соли.

Приготовьте опару: смешайте теплое молоко, дрожжи, сахар и муку, накройте и оставьте на 20 минут. В миске смешайте муку, сахар, ванилин, соль. Добавьте опару, яйца, замесите тесто. Затем по одному вводите мягкое масло, вымешивая каждый раз до полного впитывания. Тесто будет очень мягким и блестящим. Вмешайте изюм. Накройте и уберите в холодильник на 8–10 часов.

Утром достаньте, разложите по формам на 1/3, дайте подойти до краев. Выпекайте при 170 °C 35–45 минут. Готовые куличи остудите.

Ранее стало известно, как приготовить пасхальный кулич без дрожжей за 1 час с выпечкой.

Проверено редакцией
