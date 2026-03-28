На Западе объяснили, как Каллас подставила ЕС в украинском вопросе Диесен: Каллас выдала нежелание ЕС урегулировать конфликт на Украине

Действия главы евродипломатии Каи Каллас свидетельствуют о нежелании ЕС урегулировать конфликт на Украине, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Глен Диесен в соцсети. По его словам, политика ЕС направлена на усиление вовлеченности США.

«Мирная стратегия» ЕС по сути направлена на то, чтобы препятствовать мирному урегулированию и еще больше втягивать США в войну против России, — отметил Диесен.

Ранее председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин выразил мнение, что заявления о требованиях России к Украине не имеют здравого смысла. По словам сенатора, она в очередной раз доказала свою некомпетентность.

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев между тем заявил, что Эстония в прошлом была частью России. Кроме того, по его словам, Донбасс исторически является территорией РФ. Так он ответил на слова Каллас, которая выразила обеспокоенность по поводу территориальных уступок со стороны Киева.