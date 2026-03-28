28 марта 2026 в 14:47

На Западе объяснили, как Каллас подставила ЕС в украинском вопросе

Диесен: Каллас выдала нежелание ЕС урегулировать конфликт на Украине

Кая Каллас Фото: Nicolas Maeterlinck/Keystone Press Agency/Global Look Press
Действия главы евродипломатии Каи Каллас свидетельствуют о нежелании ЕС урегулировать конфликт на Украине, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Глен Диесен в соцсети. По его словам, политика ЕС направлена на усиление вовлеченности США.

«Мирная стратегия» ЕС по сути направлена на то, чтобы препятствовать мирному урегулированию и еще больше втягивать США в войну против России, — отметил Диесен.

Ранее председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин выразил мнение, что заявления о требованиях России к Украине не имеют здравого смысла. По словам сенатора, она в очередной раз доказала свою некомпетентность.

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев между тем заявил, что Эстония в прошлом была частью России. Кроме того, по его словам, Донбасс исторически является территорией РФ. Так он ответил на слова Каллас, которая выразила обеспокоенность по поводу территориальных уступок со стороны Киева.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Норвежские военные переняли преступную тактику ВСУ
Переворот Mercedes Benz G после мощного ДТП с Toyota попал на видео
Египет ввел чрезвычайные меры по контролю за расходом энергии из-за Ирана
Ревнивый россиянин устроил разборки в массажном кабинете
Роспотребнадзор высказался об угрозе нашествия гигантских клещей
Военэксперт предрек фатальную судьбу украинским объектам на Ближнем Востоке
Захарова призвала мировое сообщество осудить атаки на атомные объекты Ирана
Захарова указала на грубое нарушение ДНЯО противниками Ирана
Захарова предрекла катастрофу из-за ударов по ядерным объектам Ирана
Туристы устроили охоту за топливом на популярном курорте
Россиянка погибла в результате удара ВСУ под Херсоном
Россиянам рассказали, выгодно ли владеть электромобилем
«Работа домохозяек»: глава Rheinmetall унизил украинские дроны
Психолог из Владикавказа признался в совращении полусотни детей
Скончался актер из «Назад в будущее»
Беженка назвала две причины, по которым финские наемники едут на Украину
На Западе объяснили, как Каллас подставила ЕС в украинском вопросе
Власти Ирака не спешат открывать небо для самолетов
Уснула и не проснулась? Россиянка загадочно погибла в «любимом Тбилиси»
Гость повздорил с женихом на свадьбе и накинулся на него с ножом
Дальше
Самое популярное
Кулич «Царский» на сливках: волокнистый мякиш, богатый ароматом пряностей и сухофруктов
Общество

Кулич «Царский» на сливках: волокнистый мякиш, богатый ароматом пряностей и сухофруктов

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 26 марта: где сбои в России
Общество

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 26 марта: где сбои в России

Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет
Общество

Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет

