27 марта 2026 в 17:19

«Комментировать стыдно»: в СФ ответили Каллас на слова о требованиях России

Сенатор Карасин: заявления Каллас о требованиях РФ не имеют здравого смысла

Заявления главы евродипломатии Каи Каллас о требованиях России к Украине не имеют здравого смысла, заявил NEWS.ru председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. Так он прокомментировал критику со стороны политика в адрес США за предложение о выводе ВСУ из Донбасса. По словам сенатора, Каллас в очередной раз доказала свою некомпетентность.

Мы уже давно привыкли к тому, что все или по крайней мере подавляющее большинство высказываний мадам Каллас абсолютно не имеют здравого смысла и навеяны какими-то сиюминутными политическими мотивами. Видимо, так же произошло и с этим не вполне разумным заявлением [о требованиях России к Украине], поэтому его даже и комментировать стыдно. Это полная глупость, отсутствие видения исторических процессов и вообще понимания, что такое политика. Поэтому Каллас что-либо объяснять бессмысленно, надо заниматься своим делом, что Россия и делает в течение уже более четырех лет. Эту женщину никто ни в чем не убедит, — высказался Карасин.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что Эстония в прошлом была частью России. Кроме того, по его словам, Донбасс исторически является территорией РФ. Так он ответил на слова Каллас, которая выразила обеспокоенность по поводу территориальных уступок со стороны Киева.

Максим Кирсанов
Наталья Наволоцкая
Александр Ефимов
Забыла про драники. Капустники на сковороде получаются сочными, румяными и тают во рту — вкуснее хачапури и пирожков
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 26 марта: где сбои в России
Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет
