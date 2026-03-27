Заявления главы евродипломатии Каи Каллас о требованиях России к Украине не имеют здравого смысла, заявил NEWS.ru председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. Так он прокомментировал критику со стороны политика в адрес США за предложение о выводе ВСУ из Донбасса. По словам сенатора, Каллас в очередной раз доказала свою некомпетентность.

Мы уже давно привыкли к тому, что все или по крайней мере подавляющее большинство высказываний мадам Каллас абсолютно не имеют здравого смысла и навеяны какими-то сиюминутными политическими мотивами. Видимо, так же произошло и с этим не вполне разумным заявлением [о требованиях России к Украине], поэтому его даже и комментировать стыдно. Это полная глупость, отсутствие видения исторических процессов и вообще понимания, что такое политика. Поэтому Каллас что-либо объяснять бессмысленно, надо заниматься своим делом, что Россия и делает в течение уже более четырех лет. Эту женщину никто ни в чем не убедит, — высказался Карасин.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что Эстония в прошлом была частью России. Кроме того, по его словам, Донбасс исторически является территорией РФ. Так он ответил на слова Каллас, которая выразила обеспокоенность по поводу территориальных уступок со стороны Киева.