Классика с пользой: макароны по-флотски встречают брокколи. Теперь это фаворит в нашей семье

Вечный кулинарный спор «вкусно против полезно» решается в этой сковороде. Нежные макароны с сочным фаршем и яркой брокколи под сырной корочкой — это компромисс, где нет проигравших, а тарелки пустеют с рекордной скоростью.

Что понадобится

Макароны (перья, пенне) — 300 г, брокколи — 300 г, фарш (говяжий/свино-говяжий) — 400 г, лук репчатый — 1 шт., чеснок — 2 зубчика, помидоры черри — 150 г, петрушка — 1 пучок, сыр твердый (например, пармезан) — 70 г, масло оливковое — 3 ст. л., орегано сушеное — 1 ч. л., соль, перец черный молотый — по вкусу.

Как готовлю

Брокколи разбираем на некрупные соцветия. Лук и чеснок мелко рубим, петрушку шинкуем, помидоры черри режем пополам, сыр натираем на терке. В двух отдельных кастрюлях доводим подсоленную воду до кипения.

В одну закладываем макароны и варим до состояния al dente согласно инструкции на упаковке, отложив примерно 100 мл воды. Во вторую на 4–5 минут опускаем соцветия брокколи — они должны остаться яркими и слегка хрустящими, после чего откидываем на дуршлаг.

В это время в глубокой сковороде разогреваем оливковое масло и обжариваем лук с чесноком до мягкости и легкого золотистого оттенка. Добавляем фарш, разбивая комки лопаткой, и обжариваем 5–7 минут до изменения цвета.

Вводим в сковороду помидоры черри и большую часть петрушки, приправляем орегано, солью и перцем, тушим под крышкой около 5 минут. К готовому соусу выкладываем отваренные макароны, вливаем немного воды для создания легкой эмульсии и прогреваем 1–2 минуты на среднем огне. Аккуратно вмешиваем брокколи, стараясь не повредить соцветия.

Снимаем с огня, щедро посыпаем тертым сыром и оставшейся зеленью, даем постоять под крышкой минуту для плавления сыра. Подаем сразу, пока блюдо максимально ароматное.

Ранее также сообщалось об оливковой намазке. Эта простая в приготовлении закуска идеально подходит к хлебу или крекерам.