Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
27 марта 2026 в 13:13

Трамп раскрыл, кто победил трансгендеров в международном спорте

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Kenny Holston — Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Американский лидер Дональд Трамп в социальной сети в Truth Social заявил, что его указ стал ключевым фактором в принятии Международным олимпийским комитетом решения о запрете трансгендерам (движение ЛГБТ признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена) участвовать в женских соревнованиях. Президент США поздравил МОК с этим шагом.

Поздравляю Международный олимпийский комитет с их решением запретить мужчинам участвовать в женском спорте. Это происходит только благодаря моему мощному исполнительному указу, направленному на защиту женщин и девочек! — сказал он.

Ранее МОК ввел запрет на участие трансгендеров в женских соревнованиях. Отныне допуск к спортивным дисциплинам для женщин будет предоставляться только лицам с биологическим женским полом. Обновленные нормы вступят в силу начиная с Олимпийских игр 2028 года в Лос-Анджелесе.

Кроме того, по информации журналистов, администрация американского президента планирует исключить сведения о прошлом ЛГБТ-сообщества и афроамериканцев из сотен культурных объектов. Корректировки могут коснуться музеев, национальных парков и мемориалов по всей территории Соединенных Штатов.

Дональд Трамп
МОК
спорт
трансгендеры
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.