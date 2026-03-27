27 марта 2026 в 13:17

Эксперт рассказал, почему в китайских машинах надо часто менять масло

Автоэксперт Андреев: масло у китайских авто надо менять чаще из-за нагрузки

Если раньше европейские или японские автомобильные компании требовали менять масло в двигателе раз в 15 тыс. км, то на китайских машинах это надо делать каждые 10 тыс. км, а иногда и чаще, рассказал NEWS.ru автомобильный эксперт, руководитель сервисного направления автомобильного маркетплейса Fresh Владимир Андреев. По его словам, это связано с тем, что китайские двигатели более нагружены, чем немецкие.

Прежние интервалы замены раз в 15 тыс. км, будем честны, были больше ориентированы на европейские условия эксплуатации. Где качество топлива лучше, средняя скорость выше, нет долгих зим, когда двигатель не успевает толком прогреться за поездку. Тот, кто внимательно читал руководство пользователя и раньше мог видеть примечание, что в сложных условиях эксплуатации интервал рекомендовалось сократить. А ведь у нас — сложные условия, — рассказал Андреев.

Кроме того, эксперт отметил, что большинство китайских моторов очень нагружены. При скромном рабочем объеме в 1,5-2 литра они выдают 150-250 л. с., то есть больше, чем немецкие или японские.

Естественно, что масло в них работает более интенсивно и быстрее теряет свои свойства. Более частая замена точно хуже не сделает, часть владельцев китайских машин меняет масло раз в 7500 км, и мы только приветствуем такой подход — даже визуально такие моторы изнутри чище, — добавил Андреев.

Ранее автомобильный эксперт Андрей Венгерский рассказал, как весенняя мойка машины поможет предотвратить появление ржавчины. По его словам, смесь соли, песка и реагентов повреждает кузовное покрытие, поэтому автомобиль надо регулярно мыть.

автомобили
китайские автомобили
ремонт
водители
Ярослав Ломакин
Забыла про драники. Капустники на сковороде получаются сочными, румяными и тают во рту — вкуснее хачапури и пирожков
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 26 марта: где сбои в России
Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет
