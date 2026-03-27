Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
27 марта 2026 в 12:58

Брокер рассказал, как изменятся правила выдачи кредита с 1 апреля

Брокер Меньшиков: с 1 апреля банки будут учитывать только официальный доход

Подписывайтесь на нас в MAX

С 1 апреля банки начнут учитывать только официальный доход при выдаче кредитов, рассказал «МК в Новосибирске» кредитный брокер Денис Меньшиков. Он объяснил, что данные финансовые организации будут получать из ФНС и Социального фонда через систему «Цифровой профиль».

Брокер отметил, что оформление кредита станет сложнее для самозанятых и гражданам с неофициальными доходами. По его мнению, такие изменения могут оказать существенное влияние на существующий рынок.

Меньшиков рассказал, что такая инициатива приведет к сокращению числа одобренных заявок. Он отметил, что нововведения также повысят прозрачность рынка кредитования.

Ранее доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко рассказал, что с 1 апреля вступает в силу новый закон о рассрочке, который запрещает продавцам завышать цены на один и тот же товар в зависимости от того, оплачивает его покупатель сразу или вносит сумму частями. По его словам, данное изменение направлено на повышение прозрачности рынка и защиту прав потребителей.

кредиты
изменения
доходы
брокеры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Самое популярное
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.