Брокер рассказал, как изменятся правила выдачи кредита с 1 апреля Брокер Меньшиков: с 1 апреля банки будут учитывать только официальный доход

С 1 апреля банки начнут учитывать только официальный доход при выдаче кредитов, рассказал «МК в Новосибирске» кредитный брокер Денис Меньшиков. Он объяснил, что данные финансовые организации будут получать из ФНС и Социального фонда через систему «Цифровой профиль».

Брокер отметил, что оформление кредита станет сложнее для самозанятых и гражданам с неофициальными доходами. По его мнению, такие изменения могут оказать существенное влияние на существующий рынок.

Меньшиков рассказал, что такая инициатива приведет к сокращению числа одобренных заявок. Он отметил, что нововведения также повысят прозрачность рынка кредитования.

Ранее доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко рассказал, что с 1 апреля вступает в силу новый закон о рассрочке, который запрещает продавцам завышать цены на один и тот же товар в зависимости от того, оплачивает его покупатель сразу или вносит сумму частями. По его словам, данное изменение направлено на повышение прозрачности рынка и защиту прав потребителей.