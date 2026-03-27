27 марта 2026 в 13:09

«Вертолеты России» завершили сертификацию импортозамещенного Ми-171А3

Вертолет Ми-171А3 Вертолет Ми-171А3 Фото: rostec.ru
Холдинг «Вертолеты России» полностью сертифицировал вертолет Ми-171А3 в импортозамещенном виде, сообщили в Ростехе. Уточняется, что Росавиация выдала семь одобрений главных изменений в конструкции воздушного судна. Как отметил замглавы Минпромторга Геннадий Абраменков, это большой шаг для всей отечественной авиационной отрасли.

Сертификация Ми-171А3 в импортозамещенном облике — это значимый шаг для всей отечественной авиационной отрасли. Машина успешно прошла сложнейший цикл испытаний, подтвердив надежность всех систем, включая уникальную российскую авариестойкую топливную систему, — приводит корпорация слова Абраменкова.

До этого на международной выставке деловой авиации RUBAE 2025 состоялась презентация нового вертолета Aurus Russian Helicopters, окрашенного в черно-белые тона. Гостям мероприятия продемонстрировали кабину и пассажирский салон. Машина укомплектована стандартным для пилотов набором авионики и привычной системой управления.

Ранее Ростех опубликовал видео первого полета импортозамещенного самолета SJ 100 с российскими двигателями ПД-8. В рамках программы заменены десятки зарубежных агрегатов, что обеспечило полную независимость от иностранных комплектующих.

