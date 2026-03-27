Кидаем на сковороду фасоль, томат и яйца: простой рецепт за 5 минут

Когда времени в обрез, а организм требует полноценного приема пищи, на выручку приходит этот рецепт. Всего 5 минут у плиты — и перед вами горячее ароматное блюдо, которое согреет и придаст сил.

Возьмите 1 банку консервированной белой или красной фасоли в томатном соусе (если фасоль в собственном соку, просто добавьте 2 ст. л. томатной пасты или протертых томатов). Вылейте содержимое на разогретую сковороду с каплей растительного масла. Если любите поострее, на этом этапе добавьте щепотку сушеного чеснока, паприку или капельку соуса чили. Дайте соусу прогреться и слегка закипеть — буквально 1–2 минуты.

Ложкой сделайте в фасоли небольшие углубления. Аккуратно вбейте в каждое из них по одному яйцу — всего 2–3 штуки. Солить следует только белки, оставляя желтки нетронутыми: так они сохранят яркий цвет и аппетитный вид. Сковороду накройте крышкой и готовьте блюдо на средней мощности плиты еще 2–3 минуты. Оптимальный результат — когда белок полностью схватится и побелеет, а желток останется жидким, тягучим.

Секретный штрих: перед подачей посыпьте блюдо свежей зеленью. А если в холодильнике завалялся кусочек сыра, натрите его сверху.

