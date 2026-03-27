Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
27 марта 2026 в 06:25

Кидаем на сковороду фасоль, томат и яйца: простой рецепт за 5 минут

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Когда времени в обрез, а организм требует полноценного приема пищи, на выручку приходит этот рецепт. Всего 5 минут у плиты — и перед вами горячее ароматное блюдо, которое согреет и придаст сил.

Возьмите 1 банку консервированной белой или красной фасоли в томатном соусе (если фасоль в собственном соку, просто добавьте 2 ст. л. томатной пасты или протертых томатов). Вылейте содержимое на разогретую сковороду с каплей растительного масла. Если любите поострее, на этом этапе добавьте щепотку сушеного чеснока, паприку или капельку соуса чили. Дайте соусу прогреться и слегка закипеть — буквально 1–2 минуты.

Ложкой сделайте в фасоли небольшие углубления. Аккуратно вбейте в каждое из них по одному яйцу — всего 2–3 штуки. Солить следует только белки, оставляя желтки нетронутыми: так они сохранят яркий цвет и аппетитный вид. Сковороду накройте крышкой и готовьте блюдо на средней мощности плиты еще 2–3 минуты. Оптимальный результат — когда белок полностью схватится и побелеет, а желток останется жидким, тягучим.

  • Секретный штрих: перед подачей посыпьте блюдо свежей зеленью. А если в холодильнике завалялся кусочек сыра, натрите его сверху.

рецепты
фасоль
простой рецепт
быстрый рецепт
яйца
завтраки
ужины
Анастасия Фомина
А. Фомина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В России обновили правила диспансеризации женщин
Россиянка продала ношенные в бане трусы за десятки тысяч рублей
Обезоружили и захватили взвод ВСУ: успехи ВС РФ к утру 27 марта
Рой из почти 100 дронов атаковал Россию посреди ночи
Овечкин забросил три шайбы в матче НХЛ впервые за четыре месяца
Рютте уличили в заигрывании с Трампом и попытке прибиться к переговорам
«В четыре-пять раз»: Трамп подсчитал, была ли выгодной операция в Венесуэле
В Белоруссии создали мороженое со вкусом драника
Стало известно, сколько дронов сбили при новой атаке ВСУ на Ленобласть
Россиянам рассказали, какое поколение больше всего заботится о здоровье
Слухи о романе с Исаковой, дочь с ДЦП, мнение об СВО: где сейчас Бондарчук
Психолог дала совет парам, которые откладывают рождение детей
Защита Тимура Иванова вновь обжаловала приговор
Марш-бросок российских бойцов решил исход боя в зоне СВО
Коуч ответила, откуда на самом деле берется выгорание
Психолог рассказала, как «материнская изоляция» в декрете истощает женщину
Череповецкая промзона попала в центр атаки беспилотников
Пленный рассказал, как заключенных на Украине вынуждают идти на фронт
В Госдуме раскрыли важные для молодежи детали отчета правительства
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 27 марта
Дальше
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.